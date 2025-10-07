Quei ‘dettagli’ da limare. Emergenza palle inattive. Già quattro le reti subite. E tutte prese in fotocopia

C’è un vecchio adagio che nel calcio torna sempre buono: sbagliare è umano, perseverare è da… zona bassa della classifica. E la Fiorentina, oggi dodicesima difesa della Serie A con otto gol al passivo, sembra volerlo riscrivere a modo suo. Numeri alla mano, rispetto alla scorsa stagione i viola hanno incassato appena una rete in più dopo le stesse giornate. Ma la sensazione è diversa: la squadra di Pioli appare più fragile, più disattenta e soprattutto più incline a ripetere gli stessi peccati di sempre. Quei "dettagli" – come li definisce l’allenatore – che separano la solidità dalla leggerezza e, di conseguenza, la vittoria dalla sconfitta. Tre partite perse e tutte con un filo conduttore preciso: calci piazzati difesi male, anzi malissimo.

Quattro dei gol subiti da De Gea sono nati da palle inattive. È successo già alla prima giornata, a Cagliari: minuto 94, punizione centrale e Luperto libero di colpire. Poi la replica in tutte e tre le disfatte casalinghe: Beukema su corner contro il Napoli, Kempf di testa su punizione con il Como e infine Cristante, domenica, ancora da angolo. Se due indizi fanno una prova, quattro per Ranieri e soci sono diventati una condanna. La Fiorentina concede troppo e soprattutto concede sempre allo stesso modo. Manca attenzione nelle marcature, manca reattività sulle seconde palle e manca quella cattiveria che trasforma un calcio piazzato in un duello personale.

Pioli, che da difensore conosce bene la materia, non l’ha certo presa alla leggera. Eppure quei "dettagli" restano irrisolti, come se la squadra si ostinasse a ignorare la lezione. Ecco perché la sosta per le Nazionali arriva come un’occasione (tra i centrali aggregati alle rispettive selezioni c’è solo Pongracic, oltre al baby Kospo). Non tanto per ritrovare energie, quanto per correggere meccanismi che fino oggi sono costati punti e fiducia.

