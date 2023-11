Quelli che ci rimpiangono. Da Cabral fino ad Amrabat. Ascesa, cessioni e cadute. Gli ex viola spariti dai radar

Lasciare la Fiorentina porta male? Può anche essere. Di esempi ce ne sono molti. Non è il caso di tornare particolarmente indietro nella storia gigliata, ma quelli che sembravano in odore di grandi carriere e poi non hanno mantenuto le premesse - smaniosi di misurarsi altrove - se li ricordano tutti. Piuttosto, un’occhiata più approfondita la possiamo dare al rendimento di quei calciatori che la Fiorentina ha ceduto nell’ultima sessione estiva e con i quali la società è stata brava a racimolare diversi milioni di euro, tra incassi per i vari cartellini (Cabral, Igor, Amrabat...) e stipendi faraonici risparmiati (Jovic).

Parliamoci chiaro. Nessuno ha trovato l’America almeno a livello tecnico. Economicamente sì, ma interessa poco. Partiamo da Amrabat. Il caso dell’estate risoltosi nelle ultime ore del mercato. Al Manchester United la miseria di 10 gettoni in tutte le competizioni. Sono lontani i tempi in cui Italiano era riuscito a dargli un senso tattico. Niente alla voce gol e assist, ma è il problema minore. Non ha trovato ancora la sua dimensione nella mediana di ten Hag. Qualche partita da matita rossa (soprattutto in Champions) e un rendimento non all’altezza delle aspettative. Quello che ha trovato più spazio è senz’altro Arthur Cabral nel Benfica, ma gol pochini. Giusto un paio nelle coppe nazionali e zero in campionato. In Champions League gli sono rimaste le briciole a livello di minutaggio ma tutta la squadra ha fatto male. Ceduto per 20 milioni più 5 di bonus, tutti pensavano che in Portogallo potesse fare molto meglio rispetto all’Italia. Ad oggi così non è stato.

Come le aspettative non le ha mantenute il suo grande amico Igor, di fatto una riserva al Brighton per buona parte della stagione. Ha cominciato ad avere continuità nell’ultimo periodo, ma si porta dietro una coincidenza spiacevole: da quando ha iniziato a essere coinvolto la squadra di De Zerbi non ha più vinto in Premier League. E che dire di Jovic? Qui conviene andarci con i piedi di piombo. La stagione è talmente disastrosa che parlarne troppo male non si può. Certo, questione solo di scaramanzia visto l’incrocio di sabato sera. Per lui 7 presenze in Serie A e nessuna in Champions League.

E gli altri? Poche soddisfazioni. Terzic al Salisburgo aveva iniziato bene ma è stato fermato da un problema agli adduttori che lo sta tormentando. Male anche Saponara, che non ha trovato ritmo e giocate al Verona.

Alessandro Latini