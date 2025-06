Quelli che... crescono. Martinelli, quante richieste. Il talento Zanaga a un passo

Servirà innanzitutto il parere di Stefano Pioli prima di iniziare a mettere in atto una scrematura tra i giovani viola che saranno chiamati ad andare a giocare altrove o che invece proveranno a giocarsi le loro carte a Firenze. Come per i rientri dai prestiti "senior", anche la truppa dei baby su cui il club sarà chiamato a prendere una decisione è davvero nutrita visto che oltre ai ragazzi che torneranno alla base dopo le loro esperienza tra i professionisti ci saranno da piazzare tutti i classe 2005 (non più in età da Primavera) e alcuni 2006 (i pronti per il salto) che sono certi già oggi di non avere spazio in prima squadra.

L’elenco come detto è lungo e contempla anche situazioni in partenza non del tutto chiare. Come ad esempio quella che riguarda il curioso caso di Martinelli: il portierino, reduce da un’annata in cui ha sì appreso tanto lavorando fianco a fianco con De Gea ma non ha quasi mai giocato ha fatto presente all’area tecnica che la sua priorità è quella di rimanere a Firenze, per fare il vice del fuoriclasse spagnolo. La società non sembra pensarla così, visto che in queste ore ha preso in seria considerazione una delle tante richieste arrivate sul conto dell’estremo difensore: quella dello Spezia: se ne riparlerà, anche se prima andrà fatto cambiare parere al diretto interessato.

Strada già tracciata nel frattempo per alcuni dei protagonisti che lo scorso anno con la Primavera hanno sfiorato lo scudetto: Harder è ormai prossimo alla firma con il Padova mentre Rubino è da tempo in cima alla lista degli obiettivi della Carrarese. Tra i 2006 è pronto a salutare anche Caprini, su cui si stanno muovendo alcuni club di B (Samp) ed esteri. Tra i ragazzi che rientreranno dai prestiti, la situazione è variegata: se infatti Fortini è l’unico certo di restare in viola anche nella prossima stagione (ma prima dovrà risolvere i postumi di un problema alla parte bassa dell’addome che ancora gli provoca dolore) tutto da definire è il futuro di Bianco (verrà aggregato per il ritiro anche se rientrerà tardi in virtù dei recenti impegni con l’U21) e di Lucchesi, che ha molti interessamenti (ma poco concreti) nella serie cadetta.

Nel frattempo il responsabile del vivaio Angeloni si muove anche in entrata: pare infatti a un passo l’arrivo del talento dell’Empoli Edoardo Zanaga, punta centrale del 2008.

Andrea Giannattasio