QUi Empoli. "Sollievo per Bove. Felici di giocarla»

L’Empoli è pronto al derby di Coppa Italia, una sfida che arriva in un momento particolare per il club viola che ha colpito tutto il mondo azzurro e anche il tecnico Roberto D’Aversa. "Stavo guardando la partita in tv e devo dire che quelle immagini sono state impressionanti. Il pensiero – ha detto il tecnico – va ai suoi genitori, ai compagni, a tutte quelle persone che erano lì presenti. Quando succedono queste cose penso che vada messo tutto da parte, campanilismi, squadre, avversari, derby, non esiste niente se non la salute del ragazzo. Per questo - ha concluso – siamo ben felici di giocare questa partita perché vuol dire che il ragazzo sta bene".