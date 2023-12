Qui ferencvaros. Stankovic ci crede: "Ma quale biscotto»

È una vigilia molto importante quella che vive il Ferencvaros, un bivio cruciale della stagione: andare avanti in Europa oppure no. Lo sa benissimo l’allenatore, Dejan Stankovic, che in conferenza stampa usa queste parole: "Quella contro la Fiorentina sarà una sfida decisiva, mi piacciono queste situazioni, ci prepariamo proprio per vivere partite del genere. Al Franchi abbiamo dominato buona parte della gara contro una squadra che, per alcuni aspetti, è la migliore in Italia. La Fiorentina non avrà pressioni perché è già qualificata, forse proverà a rischiare qualcosa di più. Noi dovremo fare una prestazione di sostanza".

Il tecnico biancoverde definisce "perfetta" la gara fatta all’andata dai suoi giocatori per 60 minuti e poi sottolinea: "Questo girone di Conference League ha un livello tecnico molto alto. La Fiorentina ha una rosa estremamente competitiva, in pratica Italiano può contare su due squadre di pari livello". E sulle voci relative ad un eventuale "biscotto" (ovvero un pareggio che accontenterebbe entrambe le squadre ed eliminerebbe il Genk) Stankovic afferma: "Queste cose non mi toccano, quando sono in campo io non conosco neanche mio fratello".

Alessandro Guetta