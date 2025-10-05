QUI ROMA. Staffetta davanti: Dovbyk-Ferguson

Archiviata la sconfitta contro il Lille in Europa League, la Roma arriva al Franchi con l’obiettivo di regalarsi una sosta al comando del campionato. Giallorossi (sbarcati a Firenze nel tardo pomeriggio in treno) che non vogliono perdere terreno anche se dovranno fare i conti con la voglia di riscatto della Fiorentina, tornata alla vittoria in Conference League ma ancora a caccia della prima gioia stagionale in campionato. Gasperini non sembra avere grandi dubbi. Perso Angelino per influenza - non è stato neanche convocato - gli esterni dovrebbero essere Tsimikas a sinistra (male contro il Lille, suo l’errore che ha portato al gol dei francesi) e Wesley sulla destra, alla vigilia in leggero vantaggio su Rensch che comunque lo insidierà fino alla fine.

Dal 1’ dovrebbero tornare Mancini e Koné, rimasti a riposo in Europa League. Gasperini riproporrà poi la staffetta tra Dovbyk e Ferguson, con il primo che può ripartire titolare dopo i due rigori consecutivi sbagliati giovedì sera. Tra i convocati è tornato anche Paulo Dybala. Il talento argentino partirà però dalla panchina, alle spalle del centravanti ucraino ci saranno con ogni probabilità Soulè ed El Shaarawy, in ballottaggio con Pellegrini. Roma che conferma dunque il 3-4-2-1. Davanti a Svilar c’è un altro dubbio per il ruolo di braccetto di destra, con Celik in leggero vantaggio su Hermoso. Completeranno la difesa a tre Mancini e N’Dicka. Koné e Cristante agiranno invece in mezzo al campo.

Alessandro Latini