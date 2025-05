Raffaele Palladino pronto per la semifinale europea contro Pellegrini

Il confronto con un decano come Manuel Pellegrini lo stimola. Raffaele Palladino sa di giocarsi tanto nell’andata di questa sua prima semifinale europea da allenatore. "Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. Questa partita la stiamo vivendo con leggerezza, consapevolezza e autostima. Dobbiamo andare in campo con serenità, è bello giocarsi qui una semifinale. Sarà una partita difficile ma non dovremo avere ansia. Servirà personalità. Abbiamo delle armi per metterli in difficoltà nelle due partite. Sappiamo che il pubblico sarà caldo, ma ci sarà anche il ritorno. Il nostro sogno è passare il turno e arrivare in fondo". Attesa per capire se Moise Kean sarà della gara dal 1’ oppure no. Palladino lascia un margine di dubbio. "Ho parlato con Moise, il ragazzo sta bene ed è sereno. Carico e motivato. E’ rientrato e ha fatto due allenamenti con la squadra. E’ pronto per giocare, poi vedremo. Abbiamo tante partite e dovrò scegliere se farlo partire dall’inizio o no. Dovrò decidere, ma sta bene ed è motivato".

Sarà importante essere lucidi tatticamente. "Dobbiamo fare una partita perfetta nelle due fasi.Loro sono la quinta squadra in Liga per possesso palla. Sappiamo la loro prerogativa, li abbiamo studiati. Avremo delle difficoltà, ma possiamo fargli male". Fra i convocati torna Colpani, utile per la volata finale della stagione. "Sono felice di aver recuperato Andrea. E’ stato tanto tempo fuori per questo infortunio casuale patito in allenamento. Siamo felici di averlo in squadra da una settimana. Questo sistema di gioco lo conosce bene. Ha lavorato da mezzala, da quinto, da seconda punta. E’ un ragazzo duttile e di grande disponibilità".

Alessandro Latini