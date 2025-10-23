Rapid Vienna-Fiorentina, le pagelle viola: Dzeko sente profumo d'Europa, Piccoli no

Firenze, 23 ottobre 2025 – Ecco le pagelle viola di Rapid Vienna-Fiorentina:

De Gea 6,5 - Il capitano di giornata si guadagna la pagnotta: disinnesca Ahoussou senza patemi nella prima conclusione austriaca nello specchio, poi il solito capolavoro togliendo la palla calciata da Saidel da sotto la traversa.

Comuzzo 6 - Torna nei primi undici dopo tanto tempo, becca un giallo intelligente per rimediare a un errore di Marì. Poi si mette in trincea e fa le cose semplici senza rischiare, come deve fare chi rientra dopo un periodo non facile. Avanti così.

Mari 6 - Perno ormai inamovibile della difesa. Se la deve vedere con Kara, roccioso centravanti del Rapid che fisicamente gli rende la pariglia. Guida comunque con sufficiente sicurezza la retroguardia, pur con qualche sbavatura.

Viti 6,5 - Diligente, non perde le misure e le consegne che gli ha dato Pioli nel prepartita: restare basso e controllare le imbucate per Wurmbrand. Ha personalità e buona lettura delle situazioni, coprendo le spalle agli esterni.

Fortini 7 - Alla prima da titolare in maglia viola (azzurra) inizia con personalità, andando ad attaccare la fascia di competenza per provare a saltare l'uomo e creare superiorità. Bravo anche nell'interdizione quando c'è la necessità di chiudere i varchi. Dal 76' Dodo 6 - Fa il compitino e tanto basta alla causa.

Ndour 7 - Quando sente la musica dell'Europa lascia il segno. Gara ordinata non solo in copertura. Probabilmente l’unico ‘box to box’ a disposizione di Pioli, integrandosi alla perfezione in un centrocampo più tecnico.

Nicolussi 6 - La manovra passa dai suoi piedi e la simbiosi con Fagioli pare funzionare, quando la Fiorentina è in possesso del pallone. Si scambiano i compiti di regia con disinvoltura. Cala nella ripresa. Dal 57’ Mandragora 6 - Deve fare densità nel mezzo.

Fagioli 6,5 Si accende a singhiozzo, ma quando può allungare la falcata e alzare la testa riesce a sviluppare il suo potenziale che è notevole. Alza i giri del motore soprattutto nella ripresa e le sue giocate sono di seta. Ora serve continuità, ma la strada è questa. Dal 57’ Sohm 6 - Porta il mattone alla causa.

Parisi 6 - Più reattivo. Cerca di alimentare l’azione viola sulla corsia. Non sempre è preciso, ma ha il pregio di coprire tutta la fascia e la mole di lavoro è tanta che può capitare di avere sbavature. Dall’86’ Kouadio

Dzeko 7,5 - Sono le sue partite, dove la maggiore caratura tecnica fa la differenza a queste latitudini. Porta a spasso le 455 reti segnate ovunque con stile e qualità. E infatti il gol del vantaggio nasce da una sua giocata tutt’altro che banale. Quindi su di un elegante traversone di Fortini arriva il gol numero 456: girata rapida come un rapace. Diventa così il più ’anziano’ marcatore della Conference. Ma non sembra. Dal 76’ Gudmundsson 7 - Di stima e incoraggiamento: uno squillo che chiude i conti e apre scenari di speranza futura per l’islandese.

Piccoli 5,5 - Fatica a entrare in ritmo, perdendo qualche pallone in transizione, potenzialmente pericolosi, ma per gli avversari. Fagioli lo mette davanti alla porta, ma la conclusione a tu per tu con Hedl è larga. Come accaduto contro il Napoli in campionato. Non è una serata brillante per uno che dovrebbe sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano. Può capitare, questione anche di fiducia.

All. Pioli 6,5 - Le risposte che arrivano da questa trasferta austriaca sono tutte positive. Come le intuizioni nello schierare una squadra giovane e non solo per necessità legata alle rotazioni, ma anche per convinzione. Se poi Dzeko ritrova la verve dei giorni migliori va ancora meglio. Ora sotto con il campionato.