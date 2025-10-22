Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli: “Giocare da squadra nelle difficoltà. Siamo compatti, su di noi falsità”

Vienna, 22 ottobre 2025 – All’Allianz Stadion di Vienna la Fiorentina cerca contro il Rapid una giornata serena all’interno di un periodo molto complicato. “Abbiamo cominciato bene il girone di Conference e sarà importante far bene domani, ma il campionato è un’altra cosa. In campionato abbiamo tre partite importanti, ma ci penseremo siamo concentrati, ora siamo concentrati su domani”, dice il tecnico viola Stefano Pioli.

Cosa manca a questa Fiorentina?

“Per buoni tratti giochiamo da squadra, ma dobbiamo farlo anche nei momenti difficili, ma non ci siamo riusciti. Però siamo più compatti di quello che si dice”.

Le voci su un confronto con i giocatori più rappresentativi?

“Non c’è stato nessun incontro, non esiste sono falsità La classifica è questa, ma noi siamo uniti. Le parole adesso non servono. Ci vogliono i risultati e noi ci stiamo lavorando”.

Ha parlato di miglioramenti

"Con il Milan siamo stati più squadra, più compatti e ho visto prestazioni di qualità, è ma chiaro che ci manca qualcosa. Dobbiamo riempire meglio l’area e concludere di più”.

Quest’anno la Conference League è più impegnativa, I tifosi vi chiedono di vincerla, ma ci sono squadre di buon livello.

"Anche noi vogliamo vincerla, ma è evidente che abbiamo pescato le squadre migliori. Dobbiamo dimostrare di avere una qualità superiore”

Gudmundsson?

"Ho molta fiducia in Gud è un giocatore di qualità ci darà una grossa mano”

Le critiche, come le vive?

"Non sono le critiche che mi tolgono convinzione. Siamo ultimi, è normale che l’allenatore venga giudicato, ma concentriamoci su come giochiamo, non su altre cose. Comunque ho molta molta motivazione e determinazione”.

Quali le insidie del Rapid Vienna?

"Avversario veloce, che cerca sempre la, fa cambi di posizione, ma per come gioca concede anche molte occasioni di ripartenza. Ma dobbiamo fare la cosa giusta quando recuperiamo il pallone”.

Farà turnover?

"Domani cambierò più del solito, abbiamo tre impegni ravvicinati. Ma sono sicuro di schierare una squadra pronta”.

Sohm?

"Sohm sta meglio, sta ritrovando una buona condizione, per domani è pronto”

Domani gioca De Gea o Martinelli? Fagioli? Comuzzo?

"Gioca De Gea, Comuzzo è pronto, Fagioli col Milan mi è piaciuto”.