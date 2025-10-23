Rapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Vienna, 23 ottobre 2025 – Una ha perso 4 gare di fila (il Rapid Vienna), l’altra ha fatto 3 punti in sette partite (la Fiorentina): in Conference League oggi pomeriggio (18.45 all’Allianz Stadion di Vienna) va in onda una sorta di derby tra squadre in crisi e in cerca di risalita. In realtà, però, il Rapid in campionato è terzo, la Fiorentina è ultima: il quadro psicologico è molto diverso.

I viola, in particolare, vorrebbero regalarsi finalmente una giornata serena, ma sarà dura avere la meglio sui viennesi anche per due assenze pesanti come quelle di Gosens (influenza) e Kean (sempre alle prese con i problemi alla caviglia destra).

Per questa gara, visti gli impegni ravvicinati, Pioli annuncia ampio turnover.

Probabili formazioni

RAPID VIENNA (4-3-3): 1 Hedl; 77 Bolla, 55 Cvetkovic, 6 Raux-Yao, 38 Horn; 18 Seidl, 8 Grgic, 29 Amane; 15 Wurmbrand, 90 Antiste, 41 Weixelbraun. Allenatore: Stöger.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 29 Fortini, 27 Ndour, 8 Mandragora, 7 Sohm, 65 Parisi; 9 Dzeko, 91 Piccoli. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Frid (Isr).

Tv: ore 18:45 - Sky Sport.