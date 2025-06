Relax sì, ma non per tutti. Amici, tuffi, strani incontri. L’estate dei giocatori viola. E c’è chi vorrebbe giocare

In diversi si stanno allenando questi giorni con le rispettive nazionali, altri sono già in vacanza. I calciatori della Fiorentina hanno lasciato il Viola Park il giorno dopo la vittoria di Udine. Per i nazionali qualche giorno di relax e poi via di nuovo con gli allenamenti. E’ stato il caso di Gosens (il primo a riprendere in vista della semifinale di Nations League di domani sera contro il Portogallo) poi Pongracic (che vuole riprendersi la titolarità con la Croazia nelle qualificazioni Mondiali) e Gudmundsson, che si è rilassato in famiglia a bordo piscina - con tanto di gavettoni - con un’insolita (per lui) maglia della Germania durante il weekend. Lunedì ha preso il via anche il raduno dell’Italia, con Kean e Ranieri nel gruppo azzurro. Moise guiderà la missione Norvegia, la sfida con Haaland in chiave Mondiale è già lanciata. L’attaccante viola ha pubblicato qualche scatto delle sue prime brevissime vacanze. Spicca l’immagine con Ronaldinho, ex stella brasiliana che ha incantato anche in Serie A con la maglia del Milan.

Gli altri, intanto, hanno cominciato le vacanze vere e proprie. Beltran è già volato in Argentina. Lo si è visto sui social in compagnia degli amici ed ha avuto modo anche di dedicarsi al padel, sport in voga fra i calciatori specialmente nel periodo estivo. La famiglia De Gea è invece volato a Parigi, destinazione Disneyland per la felicità della piccola Yanai e della moglie Edurne, che sui social ha postato l’incantevole bellezza degli spettacoli Disney che piacciono ai piccoli, ma anche ai genitori.

A proposito di genitori. Rimpatriata in Sardegna per Rolando Mandragora e Michele Cerofolini con le rispettive famiglie. Il centrocampista viola spera ancora in una chiamata da parte di Spalletti (visto il forfait di Locatelli) che però non è arrivata. Intanto per lui giorni di relax con la moglie Lucia e la piccola Ginevra.

Alessandro Latini