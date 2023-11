Ricavi, un anno da record. Commisso può sorridere

La Fiorentina ha comunicato la chiusura del bilancio 2022’23, che per certi versi rimarrà nella storia del club. I ricavi operativi sono infatti schizzati a 147,9 milioni, con un incremento del 33% rispetto ai €111,1 milioni dell’anno precedente. Questo grazie all’incremento dei diritti televisivi del campionato, delle sponsorizzazioni, della pubblicità e degli incassi di biglietteria, oltre che dai ricavi ottenuti dal club per il raggiungimento delle finali di Conference League e di Coppa Italia.

Il comunicato diffuso dal club spiega nel dettaglio costi e ricavi, oltre che le differenze rispetto all’esercizio precedente, largamente influenzato dalle plusvalenze relative alla vendita di calciatori importanti. La nota prosegue. "Al 30 giugno 2023, il bilancio della Fiorentina presenta un attivo totale di 414,4 milioni, senza debiti finanziari con istituti di credito o altri soggetti e un patrimonio netto totale di 293,1 milioni, una forte dimostrazione della capitalizzazione del club".

Viene poi sottolineato il coinvolgimento di Rocco Commisso. "Nel quadriennio trascorso dall’acquisizione di ACF Fiorentina di giugno 2019, il socio unico del club ha investito direttamente, o attraverso Mediacom, un totale di circa 418 milioni. Al 30 giugno 2023, gli impieghi di questo investimento complessivo consistono in: 170 milioni per l’acquisto di ACF Fiorentina e i relativi costi di chiusura; 104 milioni per il Viola Park; 100 milioni da Mediacom per la sponsorizzazione del Club, contabilizzati come ricavi operativi nel bilancio; 24 milioni di liquidità nel bilancio della Fiorentina; e circa 20 milioni per coprire le perdite operative. Per la stagione 202324, Mediacom, il Main Sponsor del Club, ha sottolineato il suo impegno nella partnership commerciale, estendendo il suo accordo di sponsorizzazione annuale per €25 milioni".

Alessandro Latini