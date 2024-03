Riflessi dopo la trasferta di Budapest. Nzola sceglie il sorriso. Il gol non è vendetta

È andata bene. Che poi la Fiorentina abbia sofferto fa parte del gioco. Rendere emozionante una partita col Maccabi Haifa non era semplice. Sotto la pioggia, su un campo curato grazie a un gruppo di cinghiali al lavoro per sistemare il manto erboso, arriva il ragazzo che ti trascina fuori dai guai. Alto, biondo, pettinato a modino, Barak ricorda molto Hervey Keitel in Pulp fiction. “Sono mister Wolf e risolvo problemi”. Già. Il bravo Antonin risolve problemi a livello europeo. Lo aveva fatto all’ultimo respiro contro il Basilea, lo ha rifatto giovedì sera contro gli israeliani. Brava Fiorentina: folle, imprevedibile, bruttina, orgogliosa e, per fortuna, testarda. Italiano dice che c’è da lavorare sui dettagli, tipo non regalare gol a chiunque passi di lì. Certo, la generosità è un valore. Ma andiamoci piano. E comunque è vero: c’è da perfezionare un po’ di cosette. Solo che siamo quasi a metà marzo. Quindi diamoci una mossa, che sennò questo sistemare i dettagli riguarderà l’organizzazione delle ferie estive. Barak su, Ranieri giù. Il giovane difensore dice a Bonaventura di stare zitto e di pensare a giocare. Premesso che l’adrenalina e la foga agonistica può spedirti oltre le righe e quindi la questione va relativizzata, è difficile non invitare il ragazzo a un anglofilo “fly down”. E’ uno po’ come se, estremizzando molto il concetto, un giornalista alle prime armi avesse detto “zitto e pensa a scrivere” a Montanelli, a Enzo Biagi o a Gianni Mura. O come se un giocatore a caso si mettesse il ditino sul naso rivolto ai tifosi mentre festeggia un gol dopo mesi e mesi di digiuno. Ah no. E’ già successo, accidenti. Umiltà, parola magica. Vedi Nzola: la cronista bordo campo insiste nel chiedergli se il suo gol è una risposta alle critiche e lui non si scompone ricordando che le critiche fanno parte del gioco e che lui pensa solo a lavorare per migliorarsi. Un ottimo esempio.

Segnare una rete non è una vendetta contro qualcuno, ma un regalo a te stesso, ai tuoi compagni e alla tua gente. Certi stipendi prevedono delle responsabilità. Fare i permalosi con chi partecipa al tuo stipendio abbonandosi o pagando un biglietto ha poco senso. Sempre che il tutto abiti dentro i confini della civiltà. Infine lo stadio, tema nuovo come Amstrong che mette piede sulla luna. Purtroppo si va avanti a dispetti e ripicche. L’importante è tener vivo sempre quel mantra: se lo facevo io ero più bravo di te. Da una parte Nardella che va avanti per la sua strada, dall’altra tutti quelli che sperano che non ce la faccia. Ognuno fa il suo. E mai un sorriso distensivo. Dispetti e battutine. Nemmeno a ricreazione. Se avremo un nuovo Franchi tutto questo becchettarsi sarà scivolato via “come lacrime nella pioggia”. E con lo stadio coperto la pioggia non farà più paura.