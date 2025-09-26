Rischio Pisa, si ricambia. Viola, ritorno al passato. Kean al centro e poi Gud. In arrivo il modulo ibrido

Imboccare una strada e seguirla fino in fondo. L’imperativo per Stefano Pioli adesso è proprio questo dopo la virata al 4-4-2 che ha sorpreso tutti contro il Como. Scelta che in un batter d’occhio ha sconfessato due mesi di preparazione e - in parte - anche il mercato. Quella che sta vivendo la Fiorentina è una settimana cruciale per il futuro tattico della squadra viola. Pioli sta studiando nuove soluzioni, possibili correttivi a quel che si è visto in queste prime (deludenti) uscite stagionali. Una certezza sembra già esserci e riguarda l’attacco. Non sarà confermata l’artiglieria pesante. Non tanto per demeriti di Piccoli e Dzeko, quanto perché Kean ha bisogno di modificare il suo stile di gioco e di riportarlo il più vicino possibile a quello dello scorso anno, quando poteva sfruttare la profondità per gli amati duelli fisici, non veniva troppo a legare il gioco e aveva diverse occasioni a partita per segnare.

L’altra certezza viene di conseguenza e riguarda Albert Gudmundsson, pronto a riprendersi il suo posto proprio alle spalle di Kean. L’islandese sta bene, ha smaltito il problema alla caviglia rimediato in nazionale e, al netto di sorprese non attese, rimetterà il suo talento a disposizione della squadra. E dello stesso Kean. Si ripartirà da qui per provare a scardinare la non impenetrabile difesa di Gilardino. Il resto è (ancora) in costruzione e oscilla tra la difesa a tre e una linea a quattro inedita, con Comuzzo che potrebbe anche agire da terzino (bloccato) con Pongracic e Ranieri al centro e Gosens a sinistra. Questo permetterebbe a Pioli di alzare Dodo sulla corsia destra, al pari dei mediani (Nicolussi Caviglia e probabilmente Mandragora) e al confermato Fazzini, che dovrebbe partire ancora largo a sinistra per accentrarsi in fase di costruzione della manovra.

Pioli sta lavorando su un modulo ibrido, molto simile a un 4-4-1-1 ma facilmente tramutabile in un 3-5-2 senza effettuare sostituzioni. In quest’ultimo caso Comuzzo agirebbe da braccetto destro e Gosens si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti, con Fazzini nel ruolo di mezzala al pari di Mandragora. Idee. Tentativi. Forse anche disperati. Ma c’è la ferma volontà di trascinare la Fiorentina fuori da questo momento così complicato. A ogni costo.