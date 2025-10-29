Inter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro

Firenze, 29 ottobre 2025 - Notte fonda a San Siro per la Fiorentina, con la squadra di Pioli sconfitta 3-0 dall'Inter di Chivu. Primo tempo ordinato in difesa e terminato 0-0, nella ripresa l'Inter ha azzannato la gara e per la Fiorentina non c'è stato niente da fare.

Pioli sceglie di cambiare in partenza rispetto alla partita contro il Bologna. Non solo negli uomini ma anche nella filosofia, con Nicolussi Caviglia e Fagioli che rimangono entrambi in panchina per far posto a compagni più muscolari come Sohm e Ndour. Novità anche in difesa, dove torna Comuzzo e trova una maglia da titolare anche Viti al posto di Ranieri. Al centro resta Pablo Marì. Sugli esterni confermati Dodo e Gosens, Mandragora in mediana. Davanti è Gudmundsson a supportare Kean.

In avvio la Fiorentina bada soprattutto a difendersi con ordine e tutto sommato ci riesce reggendo alla pressione alta dell'Inter. Difficile uscire e costruire trame offensive anche se con il passare dei minuti la squadra di Pioli prende confidenza con la partita. La prima palla gol dell'Inter arriva al 28', con Comuzzo che sbaglia in uscita e Bastoni raccoglie il pallone sulla trequarti. Il difensore dell'Inter va fino in fondo ma trova la prima grande parata di De Gea (e nel corso della serata ne farà diverse). Fiorentina che non riesce a costruire, De Gea disinnesca un tiro al volo di Dimarco (36') e il primo tempo va in archivio sullo 0-0.

La ripresa è tutta un'altra cosa per merito dell'Inter, che aggredisce il match fin da subito. Al 57' De Gea continua il suo show con una parata su Dumfries, poi si ripete poco dopo su Bisseck, togliendo il pallone da sotto la traversa. Tra il 66' e il 70' la Fiorentina però capitola. Prima è Çalhanoglu a sfondare il muro di De Gea con un tiro da fuori, poi è Sucic che si mette in proprio e raddoppia dopo un gran numero a Comuzzo in piena area. Fiorentina tramortita. L'occasione Kean ce l'avrebbe anche per riaprire il match ma il suo tiro è debole e non crea problemi a Sommer. Nel finale il tris nerazzurro. Bonny viene steso in area da Viti (doppio giallo ed espulsione), con Çalhanoglu che sigla la sua doppietta personale su rigore. Finisce male, con una Fiorentina tramortita nel secondo tempo. Adesso i match contro Lecce e Genoa (oltre al Mainz), in questo momento avversarie dei viola nella lotta salvezza.

Tabellino

INTER-FIORENTINA 3-0

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44′ st Frattesi); Dumfries (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44′ st Luis Henrique), Esposito (32′ st Bonny). Allenatore: Chivu

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Sohm (18′ st Fagioli), Mandragora (31′ st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18′ st Fazzini), Kean. Allenatore: Pioli

Arbitro: Sozza

Marcatori: 21′ st e 43′ st rig. Calhanoglu (I), 26′ st Sucic (I)

Ammoniti: Esposito (I)

Espulsi: Viti (F), somma di ammonizioni