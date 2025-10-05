Fiorentina-Roma 1-2, giallorossi in testa alla classifica

Firenze, 5 ottobre 2025 – La Roma manda in archivio in fretta il beffardo ko in Europa League contro il Lille e in rimonta batte 2-1 la Fiorentina, issandosi almeno per ora in vetta alla classifica. Al Franchi è successo tutto in un primo tempo a dir poco scoppiettante. A partire con il piede giusto è stata la Fiorentina che, dopo appena 14°, è passata in vantaggio grazie alla staffilata dalla distanza di Moise Kean, che è così tornato al gol dopo oltre 400 minuti di digiuno. Il vantaggio dei viola ha però resistito appena sette minuti, perché al 21° Soulé ha riequilibrato tutto con un gol di pregevole fattura su assist di Dovbyk. Un guizzo che ha capovolto l’inerzia del match dando fiducia alla Roma che alla mezz’ora ha poi completato la sua rimonta con il colpo di testa vincente di Cristante. Un colpo durissimo per gli uomini di Pioli – usciti tra i fischi del Franchi a fine partita – che hanno provato a reagire colpendo un palo ancora con Kean al 38° e nella ripresa hanno tentato senza successo il tutto per tutto arrivando a giocare persino con tre attaccanti e sprecando diverse occasioni, tra le quali spiccano una traversa colpita da Piccoli e un clamoroso errore sotto porta di Gosens a 8’ dalla fine.

Soulé e Cristante ribaltano il vantaggio di Kean

Tanta energia e duelli in mezzo al campo sin dalle prime battute di gara, nelle quali la Fiorentina prova a prendere in mano la gara con il possesso palla e la Roma – che fatica ad innescare Dovbyk – replica con un pressing alto molto intenso, che spezza il gioco. Al 14° arriva però il lampo che stappa la partita: tutto nasce da uno scontro fortuito tra Mancini e Celik, il quale innesca la ripartenza dei viola suggellata dal violentissimo destro di Kean, che si incastona sotto l’incrocio dei pali dopo essere stato soltanto sfiorato da Svilar. La reazione giallorossa non tarda ad arrivare: l’intesa tra Dovbyk e i compagni migliora permettendo alla Roma di trovare maggior profondità. È proprio l’ucraino a giocare un ruolo molto prezioso sul gol dell’1-1, griffato al 21° da Soulé: l’attaccante giallorosso riceve palla da Baldanzi e la gira a Soulé che fa partire uno splendido destro che si infila sotto al sette e vale il pari. Un pareggio capace di galvanizzare e non poco gli uomini di Gasperini, che sciolgono le briglie, spingono e dopo altri 9° piazzano anche la zampata del sorpasso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cristante stacca di testa senza guardare la porta, ruba il tempo a Mandragora e trafigge De Gea sul primo palo. Un ribaltone clamoroso ma che i giallorossi meritano vista la qualità di gioco espressa, la quale potrebbe addirittura portare al tris al 36°, ma in questa occasione, sul cross di Soulé che coglie impreparata la retroguardia viola (rimasta troppo ferma), la spizzata di punta di Dovbyk a De Gea battuto si spegne sul fondo di un soffio. Un errore che i giallorossi rischiano di pagare a caro prezzo perché appena due minuti più tardi è la Fiorentina a divorarsi il 2-2 con Kean che, pescato dalla verticalizzazione con Fazzini, fa partire un sinistro a incrociare che si stampa sul palo, graziando i giallorossi che nel finale di tempo riescono a proteggere e a portare negli spogliatoi il vantaggio.

La Viola ci prova ma i giallorossi reggono l’urto

Dopo l’intervallo arriva la prima mossa di Pioli, che toglie un Gudmundsson decisamente spento e già gravato di un cartellino giallo sostituendolo con Piccoli. I viola ripartono spingendo alla ricerca del pari ma lo fanno in maniera troppo precipitosa, difettando sul piano della precisione mancando in almeno un paio di occasioni la giusta deviazione in fase di finalizzazione. Viste le difficoltà dei suoi, per cercare di non rischiare, anche Gasperini decide allora di attingere dalla panchina e a mezz’ora dalla fine getta in mischia Dybala e Pellegrini al posto di Dovbyk e Baldanzi. Con il passare dei minuti, la gara torna ad essere molto combattuta e ricca di duelli in mezzo al campo ed errori in impostazione su entrambi i fronti. Per rivedere un’occasione, bisogna così attendere il 69° quando, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti, Piccoli sfiora di testa un pallone che sfila sul fondo a pochi centimetri dal palo. L’attaccante della Fiorentina ci riprova anche al 73’, questa volta con un tiro di controbalzo che si stampa sulla traversa cogliendo il secondo legno dei viola. Per cavalcare il momento positivo, agevolare la spinta dei suoi e trovare quantomeno il pari, Pioli a un quarto d’ora dalla fine si gioca tutto per tutto inserendo anche Comuzzo e Dzeko e schierando quindi ben tre attaccanti. Il canovaccio resta invariato: quello dei viola è un vero e proprio assalto alla ricerca del 2-2 che all’82° Gosens si divora letteralmente spedendo alle stelle un cross basso ad attraversare l’area del neoentrato Fortini. Nel finale si rivede però anche la Roma che manca il tris prima con una conclusione di Dybala neutralizzata da un buon intervento di De Gea e poi, sul conseguente calcio d’angolo, con l’incornata schiacciata di Ndicka. Il 3-1 non arriva ma ai giallorossi basta così per raggiungere la terza vittoria di fila in campionato e agguantare almeno per ora la vetta della classifica in solitaria.

Il tabellino

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí (dal 75’ Comuzzo), Ranieri; Dodò (dall’81° Fortini), Mandragora (dal 75° Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini (dal 67° Ndour), Gudmundsson (dal 46’ Piccoli); Kean. All. Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (dall’82° Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (dal 68° Rensch); Soulé (dall’81° El Aynaoui), Baldanzi (dal 59° Pellegrini), Dovbyk (dal 59° Dybala). All. Gasperini.

Marcatori: Kean (Fiorentina 13°), Soul é (Roma 21°), Cristante (Roma 30°).

Note – Ammonizioni: Cristante (Roma), Gudmundsson (Fiorentina), Pioli (Fiorentina), Tsimikas (Roma), Wesley (Roma), Pablo Marì (Fiorentina).