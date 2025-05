Roma e Fiorentina: la svolta della 16esima giornata di Serie A

Lo scorso 15 dicembre la 16esima giornata di Serie A fu una sorta di spartiacque per il campionato di Roma e Fiorentina. La squadra di Ranieri crollò a Como sotto i colpi di Gabrielloni e Paz, quella di Palladino interruppe poche ore prima la sua striscia di otto vittorie consecutive perdendo 1-0 a Bologna. Fu la giornata delle polemiche per l’esultanza sfrenata dell’ex Italiano e del lutto che colpì Palladino, che da poco aveva perso la madre. Ma quella di Como rappresenta anche l’ultima sconfitta della Roma in campionato, che nel nuovo anno non ha mai perso.

Diverso il discorso in Coppa Italia (ko col Milan) e in Europa League (sconfitte con Az Alkmaar e Athletic Bilbao). In campionato solo risultati utili, ben diciotto in fila. A quel punto della stagione la Fiorentina era in piena zona Champions (31 punti e una partita da recuperare), la Roma arrancava nei bassifondi della classifica a quota 16 punti, con due sole lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Il calcolo è presto fatto.

Da quel momento la squadra di Ranieri ha recuperato alla Fiorentina i 15 punti che separavano le due squadre, più il punticino che oggi le separa in favore dei ragazzi di Ranieri. Di conto va tenuto però anche il percorso europeo, che incide eccome sulle energie del campionato. Quello giallorosso si è concluso a metà marzo, la Fiorentina ha ancora una semifinale apertissima da giocarsi.

