Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Sorprese tra i viola

Roma, 4 maggio 2025 – Roma-Fiorentina è uno spareggio per l’Europa tra due squadre in salute, soprattutto i padroni di casa che sono in serie positiva da 18 turni. I viola, però, stanno lottando con personalità come hanno dimostrato anche in Conference League contro il Betis Siviglia. Viola e giallorossi sono divisi da un punto (Roma 60, Fiorentina 59) e sono a caccia di una qualificazione europea, cullando il sogno della Champions.

14:59 Palladino fa turnover Il tecnico viola schiera Zaniolo in attacco, Richardson e Ndour a centrocampo 14:51 La formazione viola Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino. 14:50 La formazione giallorossa Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.