Roma-Fiorentina: Obiettivo sorpasso e 19° risultato utile consecutivo

Obiettivo: sorpasso definitivo e 19° risultato utile di fila. Un girone intero, praticamente. Con questo spirito la Roma ha preparato la sfida contro la Fiorentina, scontro diretto per i vertici della classifica dove Claudio Ranieri avrà il solo Dybala come indisponibile.

Per il match coi viola hanno infatti recuperato sia Nelsson che Saud - gli unici in forse fino a ieri - mentre non faranno mancare il loro supporto i 60mila spettatori dell’Olimpico, che al pari di quelli in arrivo da Firenze credono nel sogno Champions.

Per la gara contro la squadra di Palladino, le idee in casa giallorossa sembrano piuttosto chiare: la Roma dovrebbe ripartire dal 3-5-2 dell’ultimo periodo con la coppia d’attacco formata da Shomurodov (a un passo dal suo record di gol in Italia tra campionato e coppe, 8 col Genoa) e Dovbyk sul quale di recente non sono mancati i rumors di mercato (l’ucraino potrebbe tornare al Girona dopo appena una stagione in Serie A) mentre l’uomo del momento, Soulé, dovrebbe agire come contro l’Inter da esterno destro a tutta fascia.

A.Gian.