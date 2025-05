Fiorentina, le pagelle. De Gea, Mandragora e Parisi: tre sicurezze

Firenze, 5 maggio 2025 – Le pagelle viola dopo Roma-Fiorentina.

De Gea 6,5 - Difficile che tradisca le attese e quando c’è bisogno di lui risponde sempre presente; come sul diagonale di Celik, alzando sopra la traversa. Così come su Shomurodov quando d’istinto devia in angolo un tiro centrale, ma velenoso. Può davvero poco nell’occasione del vantaggio giallorosso, visto che Dovbik colpisce da due passi completamente solo.

Comuzzo 5,5 - L’impressione è che con la linea laterale più vicina si trovi maggiormente a proprio agio, ma un paio di sbavature sono sintomatiche di una partita non sicura. Si perde però Dovbyk senza scalare: Meglio nella ripresa.

Marì 6 - Sorveglia Dovbyk e svetta di testa quando c’è bisogno di far valere il fisico. Lotta senza troppi fronzoli e soffre il meno possibile, anche perché i giallorossi scelgono di non andare per le vie centrali e questo lo facilita.

Pongracic 6 - Alcune uscite palla al piede trasudano personalità e fisico. Dalla sua parte si fa fatica a passare. Rischia poco e disinnesca situazioni potenzialmente pericolose. Sostituito in ottica Conference. Dal 70’ Beltran 6 - Cerca di dare profondità.

Parisi 6,5 - Confermato in un ruolo non suo, ingaggia con Angelino un duello tutto corsa e dinamismo. Si sacrifica anche in copertura e quando esce Gosens cambia fascia tornando sulla sua ’mancina’ e tiene botta.

Richardson 6 - Buon impatto e personalità del figlio di Sugar che pecca talvolta in precisione. Cerca di fare diga e alimentare l’azione offensiva. Serve un buon pallone in mezzo all’area che Zaniolo non riesce a sfruttare. Dal 70’ Colpani 6 - Rientro incoraggiante. Impossibile chiedergli di più.

Mandragora 6,5 - Ruolo inedito per Rolly che si piazza al centro del campo a sostenere le ripartenze e a schermare la difesa, quando la Roma va in verticale. Svilar gli nega il pareggio con una parata non semplice con la gamba.

Ndour 5,5 - Terza da titolare per il centrocampista che si adatta anche a fare il laterale senza squilli, ma senza errori. L’impressione è che la scelta di non rischiare e andare sul sicuro lo penalizzi. Se osasse di più... Dall’89’ Adli sv

Gosens 5,5 - Non è al meglio, come conferma Palladino, e si vede. Cerca di allungare la squadra e ci riesce a tratti. Non è puntuale quando si fa sorprendere dalla sponda di Shomurodov. Prende anche due brutti colpi fortuiti ed esce per non rischiare giovedì. Dal 46’ Fagioli 6 - Deve portare qualità e qualche intuizione. Non sempre ci riesce ma ci prova in mezzo a un centrocampo fisico che non lo molla.

Zaniolo 4,5 - Torna titolare contro il suo recente passato, ma anche le motivazioni e la voglia di prendersi una rivincita non danno le risposte sperate. Gli ex tifosi non gli risparmiano fischi dopo l'addio burrascoso. Lui però fa poco per cancellarli. Si mangia il pallone del pareggio, macchia ulteriore di una partita davvero tutta in salita che finisce solo dopo il 90' trovando il modo di farsi espellere. Dal 60' Gudmundsson 6 - Entra in un momento non facile e aggiunge qualche buona giocata.

Kean 6 - Occasione buona, costruita con qualità, alla mezz’ora che Svilar disinnesca. E’ solo l’inizio di un duello (perso) che si ripete qualche minuto dopo e prosegue per tutta la gara, compresa la parata più difficile nel finale.

All. Palladino 6 - Rivoluzione non nell’assetto, ma nei nomi lo schieramento iniziale. Scelta legata all’impegno cruciale di giovedì in Conference League anche se in ballo c’era ancora la possibilità di agganciare l'Europa più bella. La sua Fiorentina tutto sommato non sfigura e rimbalza più che altro su Svilar che fa due interventi di qualità. Rischia anche nella ripresa mandando in campo più attaccanti, ma c’è sempre... Svilar.