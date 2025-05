Roma-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma, 4 maggio 2025 – La sfida tra Roma e Fiorentina (ore 18 all’Olimpico, diretta tv su Sky Sport e Dazn) è una sorta di spareggio, certo uno scontro diretto per qualificarsi a una coppa europea nella prossima stagione, sognando la Champions League. La Roma è sesta in campionato con 60 punti, la Fiorentina è ottava a quota 59. I viola, impegnati anche sul fronte europeo, si trovano ad affrontare una selle squadre più in forma della Serie A, letteralmente rinvigorita dall’arrivo in panchina dell’ex gigliato Claudio Ranieri. Da metà dicembre la squadra giallorossa ha recuperato 16 punti ai viola, inanellando una serie di 18 risultati utili consecutivi.

La Fiorentina incontra la Roma tra l’andata e il ritorno della semifinale di Conference League. In casa del Betis Siviglia, la sconfitta per 2-1 lascia comunque tutti aperti i giochi per la qualificazione alla finale dove, salvo clamorose sorprese, il Chelsea è già sicuro di arrivare. La squadra viola ha perso,ma contro una squadra con qualità e nel clima assordante della tifoseria biancoverde, è rimasta in partita con personalità, senza tracollare.

In attacco Palladino recupera Kean dal primo minuto, ma a centrocampo perde Cataldi (infortunato proprio a Siviglia) sostituito da Adli. ancora convalescente Dodo.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Dovbyk, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Chiffi di Padova