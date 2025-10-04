Fiorentina-Roma: probabili formazioni e dove seguirla in tv. Pioli cerca i primi tre punti contro Gasperini

Firenze 4 ottobre 2025 – Il giovedì europeo ha avuto due effetti ben diversi sulle spalle dell'una e dell'altra squadra. Da una parte c'è la Fiorentina, il cui debutto nella fase a campionato in Conference League ha ridato fiducia e tranquillità a un ambiente sempre molto caldo, soprattutto quando le vittorie latitano come in questo momento. Un successo autoritario ha ridato fiducia e ora si cerca il bis in campionato. Dall'altra parte invece la Roma rimugina ancora sui problemi dal dischetto evidenziati contro il Lille in Europa League e cerca di riprendere il suo cammino in Serie A, a caccia della terza vittoria consecutiva. Il calcio di inizio per la sfida dello stadio Artemio Franchi, in programma per domani, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 15.

Come scritto in precedenza, l'avvio di campionato della Fiorentina è stato tutto fuorché spumeggiante. La squadra di Stefano Pioli ha faticato molto a trovare il suo ritmo in queste prime cinque giornate di Serie A. Lo scorso anno la guida di Palladino aveva lanciato il talento esuberante di Moise Kean, portandolo anche a un passo dal titolo di capocannoniere. Il bomber azzurro non sta però brillando come ci si aspettava sotto la guida del nuovo allenatore. L'attacco in generale è apparso poco brillante e fatica a costruire con costanza azioni pericolose. Certo i viola non hanno di certo avuto la fortuna sempre dalla loro parte, ma è difficile dire che la squadra di Firenze abbia raccolto fin qui meno di quanto meritasse. Per la scalata alla classifica del campionato italiano manca ancora un po' di mordente, ma la vittoria di Conference League ha senza dubbio dato un'importante spinta morale. Anche contro il Sigma Olomouc le difficoltà in avanti non sono mancate, ma con in campo sostanzialmente la squadra b della Fiorentina ha domato molto facilmente l'avversario. Un punto di partenza per provare a costruire la propria riscossa anche in Serie A.

Dall'altra parte invece il giovedì di coppa ha evidenziato tutte le criticità della Roma. I giallorossi sono una squadra di indiscusso talento, ma non può permettersi né il lusso di sopravvalutarsi, né quello di affrettare le proprie giocate. Contro il Lille questi due errori sono costati il successo. Al di là dello sventurato triplice episodio del calcio di rigore parato, situazione di certo spiacevole, ma fuori dalle responsabilità del gruppo e invece scrivibili al singolo, è mancata quella solidità tipica del calcio di Gasperini. La formazione capitolina ha palleggiato con troppa sicurezza e poca attenzione in diverse occasioni, nonostante già al primo grave errore, abbia subito la rete di Haraldsson. La foga di recuperare ha poi reso la manovra offensiva dei giallorossi prevedibile e nel complesso sempre ben arginata dai ragazzi di Bruno Génésio. La pressione alta dei romanisti è stata elusa troppo facilmente e le marcature preventive sono state eluse troppe volte, troppo facilmente dagli avversari, aprendo a troppe azioni offensive, poi arginate spesso e volentieri dalle grandi parate di Svilar. Se si vuole ripartire, tutto questo va registrato e rimessa in campo una formazione meno superficiale nella sua gestione della gara.

L'arbitro della partita

Domenica alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A. La designazione dell'AIA per la sfida ha decretato come sarà Andrea Colombo della sezione di Como il direttore di gara della sfida. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Moro, mentre il IV Uomo sarà Massimi. In Sala Var a Lissone seguiranno invece la sfida Chiffi e Gariglio, scelti per i ruoli di Var e Avar. Per Colombo si tratterà della settima direzione stagionale, la terza di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Conference League (una dei preliminari), una dei preliminari di Champions League e una di Serie B. Appena 3 i precedenti con la Fiorentina, il bilancio è di 2 pareggi e 1 ko per la Viola; sono 6 invece gli incroci con la Roma, con 3 successi giallorossi e 3 pareggi.

Probabili formazioni

Ballottaggio serrato tra Gudmundsson e Piccoli per il ruolo di partner di Kean per quanto riguarda l'attacco. L'islandese al momento è il favorito, ma l'ex Cagliari ha fatto tanto bene nella gara di Conference League, trovando anche il gol. Fagioli scalpita, ma al momento a centrocampo dovrebbe esserci Nicolussi Caviglia a dettare il ritmo ai compagni, affiancato da Mandragora e Fazzini. A destra corre Dodo, con Gosens sulla fascia opposta. In porta non si tocca De Gea, protetto dalla linea a tre composta da Pongracic, Marí e capitan Ranieri.

Gasperini dovrebbe riproporre quella che fin qui è stata la formazione tipo della sua Roma. Davanti a Svilar si ricompone il terzetto composto da Çelik a destra e N'Dicka a sinistra, al fianco di Mancini. In mediana Koné e Cristante ricomporranno la coppia che tanto bene ha fatto fin qui, mentre c'è un pizzico di competizione in più sulle fasce con Rensch favorito su Wesley a destra e Angeliño sul versante opposto. In trequarti si va verso la conferma della coppia Soulé e Pellegrini. In attacco Dovbyk, nonostante i due penalty falliti contro il Lille, dovrebbe tornare titolare al posto di Ferguson.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Stefano Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Roma dello stadio Artemio Franchi, valevole per la sesta giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 5 ottobre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Antonio Di Gennaro.