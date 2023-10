Sala stampa. Grinta Terracciano: "Voltato pagina»

Anche Pietro Terracciano ha presentato la sfida al Cukaricki insieme a mister Italiano. "Dobbiamo subito azzerare l’Empoli - le parole portiere viola -, la partita di stasera è troppo importante a livello di classifica. Quello che ci siamo detti lunedì rimane nello spogliatoio. È stato un incidente di percorso che non deve ricapitare, abbiamo lasciato punti per strada. L’attenzione è per il Cukaricki, vogliamo far bene e ci teniamo tanto alla coppa".

Terracciano ha già voltato pagina, con lui i compagni. "Siamo in una piazza esigente, non ci meravigliamo se ci sono certe reazioni. Il gruppo ha equilibrio: non ci esaltiamo quando le cose vanno bene e sicuramente non dobbiamo buttare tutto adesso. Abbiamo già l’occasione per reagire a una sconfitta che alla vigilia non era preventivabile". E ‘San Pietro’ para anche le voci di mercato estive. "Sono cose che uno deve cercare di ignorare. Conta solo il lavoro".