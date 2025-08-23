Scatto a destra su Lamptey. E’ lui l’alternativa a Dodo

Il rotondo successo ottenuto dalla Fiorentina nell’andata dei playoff di Conference sembra aver cambiato i tempi del mercato viola, di fatto accelerandoli. Si spiega (anche) così la scelta da parte dell’area tecnica di approfondire i contatti con il Brighton per Tariq Lamptey, terzino destro ghanese classe 2000 che attualmente ha il contratto in scadenza col club inglese. Un nome del tutto nuovo sul taccuino di Pradè e Goretti che tuttavia certifica che la Fiorentina, dopo Piccoli, ha intenzione di mettere mano anche sulla catena di destra, dove Fortini - a causa di una precaria forma fisica - non sembra convincere più di tanto Pioli.

Da qui, dunque, la decisione di virare con forza sul calciatore di scuola Chelsea, che pur avendo su di sé l’interesse di altre società ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Pur non spiccando fisicamente (di fatto, per altezza e peso, è quasi un sosia di Dodo) Lamptey ha grande velocità, buona tecnica e all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Il costo? Circa 7 milioni di euro. Non un’enormità, considerato oltretutto che Lamptey arriva da un’annata resa complessa da una serie di infortuni che lo hanno riguardato, su tutti uno al piede e uno alla caviglia.

E Fortini? Nel concreto all’entourage del giocatore non è stato comunicato nulla da parte della Fiorentina se non, proprio nelle ultime ore, la volontà di non volerlo in alcun modo cedere a titolo definitivo: sul classe 2006 va registrato sempre l’interesse del Torino in A e dell’Empoli in B ma di recente anche il Bournemouth ha bussato alla porta del club viola. Che intanto lunedì (giorno delle visite) conta di ufficializzare Piccoli, il fresco colpo dell’attacco. Capitolo uscite: Beltran continua a trattare col CSKA Mosca ma la fumata bianca ancora manca, esattamente come latitano offerte concrete per tutti gli altri esuberi: da Ikoné a Barak passando per Infantino e Bianco.

Andrea Giannattasio