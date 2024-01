Serie A femminile. Le ragazze passano a Napoli e inseguono la Juve

La Fiorentina Femminile riprende la sua marcia in campionato come aveva terminato l’anno, ovvero vincendo. Le ragazze di De La Fuente si sono imposte 4-2 sul campo del Napoli, in una partita mai in discussione seppur divertente per la reazione delle azzurre nella ripresa. Fiorentina avanti di due reti con le ‘solite’ Boquete e Catena, poi il gol su rigore di Del Estal che ha illuso il Napoli per pochi secondi. Il tempo di riprendere il gioco e Longo ha ristabilito le distanze. Nel finale nuovo botta e risposta: eurogol dalla distanza di Corelli e sigillo finale di Johannsdottir che ha realizzato il poker. Soddisfatto mister De La Fuente. "A tratti abbiamo fatto molto bene, è un buon inizio del 2024 e ci fa sperare bene per ciò che verrà. Siamo una grande squadra, quello che vogliamo fare in questo campionato è molto chiaro. Tutte stanno dando il massimo. Adesso la testa va subito alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Vogliamo andare avanti, non sarà facile: l’obiettivo è portare avanti le due competizioni". Sulla stessa lunghezza d’onda Emma Severini: "Partita difficile ma siamo state brave a segnare tanti gol. Il Napoli ha grinta e mette tutti in difficoltà: era fondamentale vincere". La Fiorentina consolida il terzo posto a 28, a -2 dalla Juve che ha vinto (2-1 col Milan).

Fiorentina: Schroffenegger, Agard, Georgieva, Erzen (76’ Toniolo), Faerge, Severini, Parisi (76’ Johannsdottir), Catena, Boquete (C) (84’ Spinelli), Mijatovic (64’ Janogy), Lundin (64’ Longo).