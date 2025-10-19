Serie a. Napoli ko col Toro. Como-Juve a pranzo
TORINO-NAPOLI 1-0
Il gol dell’ex, Simeone (nella foto), che subito dopo aver insaccato il pallone decisivo non festeggia per rispetto ai vecchi compagni, e il pareggio di Lang in pieno recupero annullato dal Var per un fuorigioco in partenza: sono questi lampi della sfida di ieri pomeriggio all’Olimpico di Torino.
Il Napoli di Conte si ferma così dopo la sosta e si tratta di una fermata che avrà immediate ripercussioni sulla classifica, favorendo le ambizioni delle rivali nella corsa allo scudetto.
La partita del Napoli a Torino è stata comunque sottotono e se non fosse stato per il gol del possibile pari annullato nel recupero, la squadra di Conte non è mai stata pericolosa in modo concreto.
COMO-JUVENTUS
(ore 12.30)
Il pranzo rischia di essere indigesto per la Signora, Igor Tudor lo sa benissimo. E gli impegni del grosso della rosa con le nazionali non ha aiutato la Juve a preparare al meglio la sfida di oggi alle 12,30 in casa del Como: "Sono tornati tutti bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme per preparare la gara. La partita è difficile, il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi", ha spiegato il tecnico bianconero alla vigilia, senza chiarire se gli infortuni precedenti (soprattutto quello di Bremer) porteranno a qualche cambiamento tattico.
Tudor dovrebbe presentare un 3-4-2-1 con Yildiz e Conceicao alle spalle di Vlahovic, favorito su David e Openda. In difesa conferma per Rugani, Kalulu a destra, in mezzo Locatelli e Thuram.
