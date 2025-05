Serie A, penultima giornata: Fiorentina ed Empoli domenica 18 maggio alle 20.45

Firenze, 13 maggio 2025 – Domenica 18 alle 20.45: Fiorentina ed Empoli vanno a caccia dei loro obiettivi (Europa difficilissima per i viola, salvezza complicata, ma ancora possibile per gli azzurri) nel calderone delle nove partite in contemporanea. della penultima giornata.

I viola, reduci dal disastro a Venezia, ospitano il Bologna e devono vincere tutte e due le gare (l’ultima è a Udine) sperando in improbabili combinazioni.

L’Empoli, dopo il prezioso successo sul Parma, va a Monza, contro i brianzoli già retrocessi, ed è a un punto dalla salvezza. Nell’ultimo turno ospiterà il Verona, relativamente tranquillo.

Dunque, la 37esima giornata di Serie A si giocherà in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45 con l'eccezione di Genoa-Atalanta, anticipata a sabato 17 maggio alle 20.45. Come fa sapere la Lega Serie A attraverso una nota, è stata "rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica".

Domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45, si giocheranno: Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Como, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Parma-Napoli, Roma-Milan.