Stasera il debutto dei nuovi numeri di maglia. Dzeko, mossa da bomber: la 9 è sua. A Kospo il 23 che fu di Pasqual

La lista dei numeri di maglia è sempre molto attesa a inizio stagione. Per i cultori, per i collezionisti, ma anche per i semplici tifosi. La Fiorentina l’ha diramata alla vigilia del primo impegno ufficiale. Stasera la nuova numerazione farà il suo debutto nel match europeo contro il Polissya, gara valida per l’andata del playoff di Conference League. La casacca numero 1 finisce sulle spalle di Lezzerini, tornato nel corso dell’estate dopo otto anni lontano da Firenze. Questo perché il titolarissimo De Gea ha confermato il suo 43 e il vice Martinelli ha replicato il 30.

Poche sorprese in difesa. Solo conferme per i titolarissimi. Kospo prende il 23 che fu di capitan Pasqual, mentre il giovane Kouadio ha optato per un meno canonico 60. La celebre 10 confermata sulle spalle di Gudmundsson (sulla maglia avrà scritto ‘Albert’), mentre la sorpresa riguarda il 9. Addio a Beltran, che lascerà la Fiorentina nei prossimi giorni, l’altra maglia pesante dell’attacco viola andrà sulle spalle di Edin Dzeko. Conferma del 20 per Kean, mentre a sorpresa è stato ‘magliato’ anche Sabiri, che ha scelto un vacante e prestigioso 11. Fra i nuovi, Sohm ha scelto il 7 come confermato durante la presentazione, Fazzini il 22 e Viti il 26. Confermato anche il 99 per Christian Kouame, ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso campionato, quando vestiva la maglia dell’Empoli. Resterà in gruppo almeno fino a gennaio.

Ecco la lista completa dei numeri di maglia della Fiorentina per la stagione 2025/2026.

1. Lezzerini, 2. Dodo, 5. Pongracic, 6. Ranieri, 7 Sohm, 8. Mandragora, 9. Dzeko, 10. Albert, 11. Sabiri, 15. Comuzzo, 18. Pablo Marí, 20. Kean, 21. Gosens, 22. Fazzini, 23. Kospo, 24. Richardson, 26. Viti, 27. Ndour, 29. Fortini, 30. Martinelli, 43. De Gea, 44. Fagioli, 60. Kouadio, 61. Braschi, 65. Parisi, 99. Kouame.

Alessandro Latini