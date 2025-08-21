Super colpo da 25 milioni. Sì, Piccoli è tutto viola. Beltran e Fortini ai saluti

Dopo settimane di lavoro sottotraccia la Fiorentina ha messo le mani su Roberto Piccoli, che è sempre stato il vero obiettivo del mercato gigliato per completare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli. La giornata di ieri è stata quella dei contatti definitivi, con Alessandro Lucci (agente del calciatore, lo stesso di Kean e Dzeko) che è arrivato in serata al Viola Park per sistemare tutti i dettagli con i dirigenti viola. Il Cagliari aveva aperto anche a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma alla fine la Fiorentina ha deciso di fare l’operazione a titolo definitivo. Al club sardo vanno quindi 25 milioni più bonus, la Fiorentina si mette in casa un attaccante italiano, classe 2001, che lo scorso anno ha messo a segno 10 gol in Serie A. Un bel rinforzo per Stefano Pioli, che lo affianca a Kean, Dzeko e Gudmundsson.

La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi a prescindere da quel che accadrà sul fronte Beltran, comunque ormai fuori dal progetto tecnico. Escluso dai convocati e pure dalla lista dei numeri di maglia, con il suo 9 preso da Dzeko. Come Beltran, anche Bianco è uscito in modo definitivo dai radar di Pioli. Il centrocampista sta riflettendo sulle offerte ricevute (Monza e Catanzaro), mentre l’attesa maggiore è chiaramente per la decisione del Vichingo, in contatto con il CSKA Mosca ormai da diversi giorni (ieri si è informato il Parma sui costi dopo il grave infortunio al ginocchio del nuovo acquisto Frigan). Sul piatto dell’attaccante un ricco quinquennale a tre milioni a stagione. Per la Fiorentina ballano 11 milioni più qualche bonus. Offerta leggermente inferiore a quella del Flamengo, ma comunque accettabile per Pradè e Ferrari.

A destra tutto continua a dipendere da Fortini (partito con la squadra, sta facendo il massimo per convincere Pioli). Difesa e centrocampo saranno ritoccati solo se partiranno Pablo Marí (lo cercano Cruzeiro, Gremio, Botafogo e Corinthians) e Richardson (potrebbe muoversi qualcosa all’estero nei prossimi giorni, anche lui ha convinto poco il tecnico). Una situazione definitiva è invece quella relativa a Josip Brekalo, che ha trovato l’accordo con il Real Oviedo, neopromosso in Liga.

L’esterno croato partirà alla volta della spagna per sostenere le visite mediche. Prima della partenza firmerà la rescissione consensuale, con la Fiorentina che agevola così la sua partenza per alleggerire il monte ingaggi. Saluta dunque un altro esubero e altri (Ikoné, Infantino, Barak) dovranno farlo nei prossimi giorni.