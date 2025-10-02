Tennis. Campionati di Serie A1 e A2: il Match Ball ai nastri partenza

Tutto pronto per l’inizio dei campionati di serie A1 e A2 di tennis. Al via ben 9 squadre toscane, con la presenza del Match Ball Firenze. Quattro giocheranno la serie A1: nel maschile Tc Sinalunga, Match Ball Firenze e Tc Italia; nel femminile Tc Prato. Mentre saranno cinque le compagini inserite nella serie A2 con Tc Pistoia, Tc Bisenzio e Ct Giotto Arezzo nella competizione maschile; presenti nel femminile il team neopromosso del Tc Castiglionese e il Ct Giotto Arezzo.

Nel girone 1 maschile è stata inserita la formazione neopromossa del Match Ball Firenze che esordirà domenica 5 ottobre fuori casa contro il Park Genova. Poi giocherà in casa (12 e 19 ottobre) con Tc Crema e Tc Palermo per poi affrontare il girone di ritorno a campi invertiti (26 ottobre, 2 e 9 novembre). Nel girone 3 è stato inserito il Tc Sinalunga che inizierà in casa con il Ct Massa Lombarda (domenica 5 ottobre), poi incontrerà l’Eur Sporting Roma (12 ottobre) e il Tc Rungg. Il Tc Italia invece sarà nel girone 4 con Selva Alta, Ct Zavaglia e Tennis Comunali Vicenza.

Nel femminile la punta di diamante è il Tc Prato opposto a Tennis Beinasco, At Verona e Ct Palermo. Alla presentazione della manifestazione, che si è svolta ieri al Match Ball a Candeli, erano presenti Francesco Pignotti sindaco di Bagno a Ripoli e l’assessore allo sport Francesco Conti, Luigi Brunetti presidente Fitp della Toscana, Leonardo Casamonti vice presidente Match Ball e i dirigenti di tutti i club toscani partecipanti alla Serie A.

F.Que.