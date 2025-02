Terza Categoria. Bel gioco ed equilibrio. Due gironi spettacolo

Equilibrio di valori in campo, bel gioco e molti gol caratterizzano i due gironi fiorentini del campionato di Terza categoria.

Nel girone A colpo grosso della capolista San Polo che espugna il campo dell’Atletico Valdipesa vincendo 2-1 con gol di Bettoni e Mori, per la Valdipesa a segno Pireddu. Alle spalle del San Polo, distanziato di tre punti, c’è il Capraia che ha vinto 7-0 sul fanalino di coda Serravalle. Al terzo posto il San Vincenzo a Torri che è stato bloccato sullo 0-0 dal Marcialla ed è ora a 10 punti dalla vetta. Al quarto posto la Duccio Dini che ha pareggiato 3-3 con il Quinto, club di Sesto Fiorentino. I tre gol della Duccio Dini sono di Monnanni, Pagnotta e Salucci; per il Quinto realizzano Sicoli, Righetti e Marconi. Bene il San Paolino che prevale 3-1 sul Peretola 1873 grazie alle reti di Saracini, Mori e Gori, Romani per il Peretola. Il Calenzano batte 2-1 il Malmantile con reti di Presci e Mazzanti, Eurocalcio-Cortenuova 4-1.

Nel girone B al vertice quattro squadre in tre punti. La capolista Floriagafir, 43 punti, ha riposato. Non ne approfitta il Vaglia sconfitto in casa 1-0 dal Londa con gol del veterano L. Posi. Il Vaglia viene raggiunto a 41 punti dal Pian Di San Bartolo che vince 1-0 con le Sieci rete di Milanesi. Quarto posto a 40 punti per la Leccese, club di Leccio alle porte di Reggello, che batte 3-1 il Tosi con gol di Gucciardo, Nuti e Ristori; Cantoni per il Tosi. Il Rignano segue a 36 punti dopo la vittoria 4-0 sull’Impruneta: a segno Redi, Iuorio, Scopino, Natale. Spettacolare derby del Mugello tra Rontese-Scarperia che termina 3-3 con protagonisti Maretti nella Rontese e Blinishta nello Scarperia. Bene il Cavallina che passa 3-2 sul campo della Cattolica Virtus, mentre la Sestoese prevale 4-1 sul San Salvi Sancat.

Francesco Querusti