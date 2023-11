Tifosi e solidarieta’. Sfida che promette grande spettacolo. Ma la curva Fiesole chiede di non giocare

I drammatici eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio parte di Firenze e della Toscana hanno spinto la Curva Fiesole a chiedere di non disputare Fiorentina-Juventus per rispetto delle vittime e delle famiglie in difficoltà. Ieri la stessa curva ha organizzato una raccolta di materiali di prima necessità (guanti, pale, secchi) per le zone alluvionate. Nei prossimi giorni saranno organizzate squadre d’intervento per aiutare le persone maggiormente colpite. Se si dovesse disputare (a questo punto il condizionale è d’obbligo), Fiorentina-Juventus avrebbe una grande cornice di pubblico. L’ultimo dato parla di 37.000 spettatori attesi al Franchi. Da ieri è anche possibile acquistare biglietti di Curva Ferrovia senza l’obbligo di tessera per i residenti in Toscana.