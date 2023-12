Torna e conquista il rigore. Un bell’applauso per Kayode

Bravo Kayode. Che torna finalmente a riprendersi il suo posto in campo, quello dove Parisi lotta molto ma soffre troppo, e conquista un rigore che riporta la Fiorentina alla vittoria e lascia all’ultima sfida contro gli ungheresi il verdetto sul primo posto del girone. Calcio non molto, calci parecchi. Partita sporca, nervosetta e arbitrata discretamente male. Interessante la scelta di Italiano nel secondo tempo con due palleggiatori in mezzo e Beltran pochi passi dietro a Kouame. L’argentino è chiaramente felice di non restare tutto solo in mezzo ai centrali avversari, ma è evidente che rivedere completamente il modulo, con tutti gli esterni che hai, non è operazione semplice. C’è da sperare che la vittoria ti rimetta al mondo per ripartire forte in campionato, dove ultimamente la Fiorentina fatica un bel po’.