"Torna la "Hall of Fame Viola": Celebrazione delle Glorie della Fiorentina" Il 21 novembre 2023, il Museo Fiorentina organizza la decima edizione della "Hall of Fame viola", un evento per celebrare le Glorie della storia della Fiorentina. Durante la serata verrà assegnato anche il premio "Bandiera del Calcio DA13" in memoria di Davide Astori.