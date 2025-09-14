Tris alla Viola con le reti del danese, di De Bruyne e Beukema: Conte in vetta grazie ai grandi acquisti. Hojlund si scatena già, è un Napoli implacabile

Fiorentina 1 Napoli 3

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 7; Comuzzo 4.5 (42’st Lamptey sv), Pongracic 4.5 (47’st Viti sv), Ranieri 5.5; Dodo 4.5, Mandragora 5.5, Fagioli 5 (20’st Nicolussi Caviglia 6), Sohm 5 (20’st Fazzini 6), Gosens 5.5; Kean 5.5, Dzeko 5 (1’st Piccoli 5.5). Allenatore: Pioli 4.5.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic 5; Di Lorenzo 6.5, Beukema 6.5, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7 (24’st Olivera 5.5); Lobotka 7 (47’st Gilmour sv.); Politano 6.5 (24’st Neres 5.5), Anguissa 6.5, De Bruyne 7 (24’st Elmas 5.5), McTominay 7.5; Hojlund 7 (28’st Lucca 5.5). Allenatore: Conte 7.

Arbitro: Zufferli di Udine 6.5.

Reti: 6’pt De Bruyne (rig), 14’pt Hojlund, 6’st Beukema, 35’st Ranieri.

Note: ammoniti Pioli (all).

Un avvio di pura forza e classe, con la Viola che non può che restare a guardare. Il Napoli ipoteca da subito la vittoria a Firenze e manda un forte messaggio alle concorrenti nella corsa scudetto: Conte è sempre lassù e le sue stelle lo seguono.

De Bruyne mette subito la freccia segnando su rigore, poi è Hojlund a beffare la retroguardia di casa con una velocità che molti si sognano, tra le punte centrali. Che esordio, con gol. E’ poi Beukema – terzo neo arrivato a segno... – a calare il tris.

La reazione dei ragazzi di Pioli arriva, ma è veramente troppo tardi. E il gol di Ranieri risveglia un orgoglio che sembrava essersi perso dopo l’avvio choc. Kena però stavolta non colpisce. Il Napoli è a punteggio pieno con nove gol segnati e uno solo subito. Cifre che parlano. E ora la Champions, giovedì in casa del City, senza alcuna paura.