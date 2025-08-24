Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Fiorentina
  4. Turnover ’sconosciuto’. Una scelta controcorrente. Confermati gli 11 di coppa

Turnover ’sconosciuto’. Una scelta controcorrente. Confermati gli 11 di coppa

Pioli non pare intenzionato a cambiare l’assetto scelto per la Conference. Almeno all’inizio ci saranno gli stessi uomini. Poi spazio alle alternative .

di ANDREA GIANNATTASIO
24 agosto 2025
Robin Gosens sempre più leader silenzioso dello spogliatoio della Fiorentina: anche lui a segno nella gara di Conference

Robin Gosens sempre più leader silenzioso dello spogliatoio della Fiorentina: anche lui a segno nella gara di Conference

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Non sembra avere alcuna intenzione di stravolgere nulla rispetto alla squadra che giovedì ha giganteggiato sul Polissya. Stefano Pioli per l’appuntamento di questo pomeriggio a Cagliari - debutto della Fiorentina in campionato - pare infatti seriamente determinato a riproporre in toto l’undici che si è visto in campo nell’andata del playoff di Conference League in Slovacchia, con dunque - oltre ai soliti interpreti - anche il sorprendente modulo 3-5-2 che l’allenatore ha iniziato a testare solo nella parte finale della preparazione estiva.

Due i motivi alla base di questa probabile scelta: intanto una logica continuità per provare, anche in Sardegna, a ripresentare in campo quanto di buono (tanto) visto a Presov e poi perché il risultato di tre giorni fa dà ampie garanzie in vista del ritiro di giovedì prossimo a Reggio Emilia. Dove il tecnico, a quel punto, potrebbe affidarsi a una robusta rotazione per poi schierare di nuovo i titolari tra una settimana a Torino. Certo, al di là di tante certezze, qualche dubbio Pioli se l’è portato dietro nel lussuoso ritiro di Santa Margherita di Pula che ha ospitato la sua squadra fin da venerdì pomeriggio: il primo riguarda la fascia sinistra, dove Parisi è in ballottaggio su Gosens (ma il tedesco resta in vantaggio) mentre l’altro è relativo al giocatore che affiancherà Kean in attacco (il classe 2000 ha appena 40’ nelle gambe, visto il rosso ingenuo che ha rimediato in Slovacchia e oltretutto al Mapei Stadium sarà squalificato): Gudmundsson, forte anche della prova a tutto campo con tanto di gol di giovedì scorso, è il favorito per partire dal 1’ ma occhio a Fazzini che alla Tatran Arena è entrato più che bene e scalpita.

Per il resto non sembrano esserci dubbi circa gli elementi che debutteranno in Serie A con l’obiettivo di dare subito un segnale forte e chiaro a tutto il campionato: De Gea agirà tra i pali (possibile che nella seconda sfida con il Polissya possa invece toccare a Martinelli), Comuzzo, Pongracic e Ranieri comporranno il terzetto arretrato mentre in mezzo al campo, detto del rebus sulla fascia sinistra e che Dodo è intoccabile, Fagioli guiderà le operazioni in cabina di regia con Sohm e Ndour ai suoi lati: il classe 2004, in particolare, è atteso da una conferma dopo le ottime impressioni destate nel match europeo di pochi giorni fa.

Andrea Giannattasio

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su