Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: la giornata di Marí, maxi offerta per Tzimas?

Firenze, 28 gennaio 2025 - Meno sei al fischio finale della sessione invernale di mercato. Oggi la Fiorentina batterà un altro colpo, per la verità impostato da almeno un mese. I tempi però non erano maturi, oggi lo diventeranno. Pablo Marí diventerà un nuovo difensore della Fiorentina. Al Monza un paio di milioni di indennizzo e nessun giocatore in contropartita, al calciatore un contratto di un anno e mezzo a 1,4 milioni a stagione. Il difensore spagnolo è stato fortemente voluto da Palladino. Può giocare a quattro ma è uno specialista della difesa a tre. Con lui i cambi di sistema di gioco (visti anche all'Olimpico contro la Lazio nella ripresa) saranno più semplici. E' atteso al Viola Park tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto. Affare da considerare ormai fatto.

A livello temporale i prossimi passi dovrebbero essere le uscite di Ikoné e Kouame, complicate fin qui perché nessuno ha deciso di investire su di loro a titolo definitivo. Per loro solo richieste di prestito rispedite al mittente. Pradè per Ikoné aspetta l'offerta del Como. In ballo c'è ancora il Nantes (le altre si sono tutte defilate), ma la speranza più concreta dei dirigenti viola è che il club comasco decida di fare un investimento a titolo definitivo per il francese. Anche sul fronte Kouame si sta arrivando a grandi passi al traguardo. Con l'Empoli ieri si sono intensificati i contatti. Ha chiesto informazioni il Leganes, da Torino continuano a proporre lo scambio con Sanabria (che sembrava un giusto vice Kean). Ma le percentuali sul fronte azzurro cominciano a crescere vistosamente anche se l'attaccante non vuole andarsene in prestito ma a titolo definitivo. Stessa volontà della Fiorentina, serve un'offerta di Corsi.

Poi sono attese novità per quanto riguarda centrocampista e attaccante. Si è tornati a parlare di Bondo col Monza e qualche telefonata c'è stata anche per Fagioli, in uscita dalla Juventus e in trattativa con il Marsiglia. Nessuna nuova sul fronte Man (uscito acciaccato dalla partita col Milan) e l'impressione è che la Fiorentina stia lavorando su un nome top secret in quella zona di campo. Se la Fiorentina avesse voluto stringere in fretta per il rumeno del Parma lo avrebbe già fatto. Non è un nome da escludere (come Cristante per la mediana) ma che eventualmente può prendere quota più avanti.

In serata è rimbalzata dalla Grecia una notizia interessante. La società viola sarebbe in forte pressing sul Paok Salonicco per Stefanos Tzimas, attaccante dei greci attualmente in prestito al Norimberga. Classe 2006, futuro assicurato ma anche un ottimo presente. La Fiorentina sarebbe pronta a investire 25 milioni di euro, in Grecia sono sicuri che l'affare possa andare in porto nonostante la folta concorrenza.