Udinese-Fiorentina: si gioca!

Udine, 25 maggio 2025 – Con un orecchio a quanto accade all’Olimpico di Roma (i viola devono sperare che il Lecce batta la Lazio) la Fiorentina si gioca le ultime chance per tornare in Conference League. I viola devono vincere in casa dell’Udinese e, allo stesso tempo, sperare nel ko della Lazio.

18:57 Dodo Al 7' bella azione di Dodo a destra, bel cross ma la difesa respinge 18:51 Gol annullato Subito in gol Kean, ma è annullato per fuorigoco 18:47 Si gioca! E' iniziata Udinese-Fiorentina 18:42 Squadre in campo Tutto è pronto per Udinese-Fiorentina 17:55 La formazione dell'Udinese Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Sanchez.

All. Runjaic 17:53 La formazione viola Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino