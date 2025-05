Ultima giornata di Serie A, quando giocano Empoli e Fiorentina. In ballo Europa e salvezza

Firenze, 19 maggio 2025 – Nessuna delle due è pienamente padrona del proprio destino, ma Fiorentina ed Empoli sperano ancora di centrare i propri obiettivi negli ultimi 90 minuti di campionato. Per i viola c’è un’Europa in cui vale ancora la pena di sperare, per gli azzurri una salvezza che dopo essere stata a lungo lontanissima ora appare molto più vicina.

La squadra di Palladino e quella di D’Aversa saranno in campo domenica 25 maggio alle 20,45, rispettivamente contro Udinese e Verona. Le partite in contemporanea saranno sei, decisive per lotta ad un posto in Europa e salvezza. I viola devono battere i friulani e sperare che la Lazio perda in casa contro il Lecce, altra squadra pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Una vittoria dei salentini, però, non aiuterebbe l’Empoli, impegnato in casa contro il Verona. Gli scaligeri hanno bisogno di un punto, ma non sono ufficialmente ancora salvi. Gli azzurri di D’Aversa sono quindi chiamati a vincere, anche se nemmeno i tre punti darebbero la certezza matematica della permanenza in A: in caso di contemporanea vittoria del Lecce e nel caso in cui anche il Parma (che è a 33) faccia risultato con l’Atalanta, si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa per capire chi andrà allo spareggio (e l’Empoli non è messo bene negli scontri diretti).

Sempre domenica alle 20,45, occhi puntati sulla Juventus di scena a Venezia in una sfida importantissima per entrambe, visto che anche i lagunari, con una vittoria, potrebbero sperare ancora nella salvezza. La Roma farà visita al Torino, mentre il Parma, come detto, se la vedrà con l'Atalanta a Bergamo. Sul fronte scudetto, invece, il duello si consumerà venerdì alle 20,45 con Napoli-Cagliari e Como-Inter, mentre sabato alle 18 il Bologna festeggerà la conquista della Coppa Italia davanti al proprio pubblico ospitando il Genoa e il Monza saluterà la Serie A a San Siro contro il Milan.