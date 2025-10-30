Un gruppo in confusione. Moduli, cambi e identità. La squadra come il Lego

Definirlo "laboratorio Fiorentina", forse, sarebbe troppo riduttivo. Visto che fino ad oggi il numero di volte in cui la squadra viola ha cambiato tatticamente pelle si fatica a contare sulle dita di una mano. Per carità, legittimo da parte di Pioli sperimentare soluzioni nuove per rendere la sua formazione realmente efficace (e soprattutto in grado di avere un’identità) ma forse in alcune circostanze l’allenatore si è fatto prendere un po’ troppo la mano. L’esempio migliore per spiegare la instabilità tattica verso cui spesso è andata incontro la Fiorentina è racchiuso nella sfida di domenica col Bologna. Durante la quale il tecnico ha cambiato 4 moduli nell’arco di 100’, recupero compreso: 3-5-1-1 a inizio gara, 3-4-1-2 dopo il raddoppio del Bologna, 3-3-2-2 con l’ingresso di Sabiri e infine 4-1-2-3 con l’aggiunta di Piccoli e l’uscita di Ranieri.

Ma già da agosto il cantiere aperto viola era stato messo a dura prova. Da quando cioè, dopo tutta un’estate in cui Pioli ha lavorato sul 3-4-1-2 (schema che dall’inizio si è visto in realtà una volta sola, a Torino alla seconda di campionato), il mister ha deciso di modificare l’assetto di partenza in un 3-4-2-1 usato nei playoff di Conference e all’esordio in Serie A a Cagliari. Finita qui? Nemmeno per sogno. Visto che oltre al 3-5-2 che ora la sta facendo da padrone (e che sembra lo schema in cui la Fiorentina riesce ad esprimersi meglio), c’è stato spazio anche per un tentativo di difesa a quattro. Col Como i viola hanno inaugurato il 4-4-2 che però è presto finito nel dimenticatoio, forse per la poca solidità mostrata e la volontà di garantire a Nicolussi Caviglia due mezzali di contorno.

Andrea Giannattasio