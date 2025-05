Venezia, Bologna e Udinese: servono tre vittorie per salvare la stagione della Fiorentina

Firenze, 9 maggio 2025 – Vincere, vincere, vincere: per salvare la stagione della Fiorentina servono tre vittorie per conquistarsi un posto in Europa. Ecco perché occorre rialzarsi subito dopo l’amarissima delusione contro il Betis Siviglia (l’eliminazione nella semifinale di Conference League) , per evitare il rischio concreto di non qualificarsi in nessuna coppa europea. I posti sono sei, al massimo sette con una combinazione favorevole.

Ottavi con 59 punti, dietro al Bologna a 62, attualmente i viola sono fuori dall’Europa. In Champions vanno le prime quattro (attualmente Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, ma il duello è apertissimo), in Europa League, la quinta (oggi è la Roma) più la vincitrice della Coppa Italia (Bologna o Milan). La sesta (la Lazio) andrebbe in Conference League. Se il Bologna arrivasse tra le prime sei e vincesse la Coppa Italia si aprirebbe un altro posto e sarebbe in Conference League.

Tenendo conto che dietro il Milan è a soli 2 punti dai viola per entrare nelle prime sei (o sette, sperando nel Bologna) la Fiorentina non può lasciare più punti per strada. Non sarà per nulla facile. A partire da lunedì 12 maggio a Venezia (i lagunari lottano per salvarsi), poi lo scontro diretto in casa col Bologna e, in chiusura, la trasferta di Udine con i friulani senza ambizioni di classifica, ma con la voglia di finire bene.

Vanno quindi accantonate le amarezze di coppa, le polemiche sull’allenatore Palladino, le sue scelte, i cambi, le critiche a questo o a quel giocatore: ci sarà tempo per analizzare tutta la stagione, ora c’è da salvarla: sostenendola fino in fondo per centrare tre vittorie fondamentali.