Venezia-Fiorentina, le pagelle viola. Si salva solo Mandragora. Pablo Marì sbaglia, Beltran non incide

Firenze, 13 maggio 2025 – Le pagelle viola dopo Venezia-Fiorentina 2-1.

De Gea 5,5 - Sul primo gol può poco perché Candè lo trova davanti a tu per tu; sul secondo non valuta bene la traiettoria del pallone che scende davanti a lui, anche se accanto a Oristanio c’è Fagioli che dovrebbe aiutarlo. Invano

Pongracic 5,5 - Inizio molto lento, come nell’occasione potenzialmente pericolosa creata da Busio nel primo tempo, non sfruttata dagli avanti veneziani. Poi piano piano si riprende e si spinge anche avanti. Nella ripresa cala di colpi, con tutto il reparto per la verità. Dal 79’ Colpani sv.

Marì 4,5 - Doveva essere il più lucido, considerato che non aveva giocato la gara di coppa. L’imperfetto è, appunto, perfetto perchè in avvio è lucido nello sbrogliare situazioni potenzialmente pericolose, almeno nella zona centrale. Poi sull’1-0 buca l’anticipo su Cande (si aiuta con un braccio) che si ritrova a tu per tu con De Gea. Non riesce a far valere la sua stazza, perchè il Venezia tiene sempre il pallone basso. Non a caso, appunto.

Ranieri 5,5 - Si limita a controllare senza eccessivi affanni quanto accade delle sue parti, senza correre particolari pericoli anche se non sempre è impeccabile. Sfortunato quando Radu gli toglie il gol del pari, aprendo l’azione che vale il raddoppio.

Dodo 5,5 - Cerca di alimentare l’azione viola e dalla sua parte il Venezia deve fare attenzione. Ringrazia il destro sbilenco di Yeboah che prima lo supera, poi lo grazia con una conclusione debole. Ancora convalescente.

Richardson 5 - Partita senza lampi per il franco marocchino che per la verità è tra i pochi ad avere l’approccio giusto, così come la volontà di dare impulso alla squadra. Ma le buone intenzioni si affievoliscono con il passare del tempo anche perché è poco aiutato dai compagni. Dal 63' Adli 6 - E' l'unico che verticalizza e non è un caso che il gol nasce da una sua giocata

Mandragora 6,5 - Incrocia a velocità di crociera la zona di Perez che non gli crea particolari preoccupazioni, anche se dovrebbe essere lui a metterlo in difficoltà. Corre a sostegno del centrocampo, soprattutto in fase di copertura, cercando di interpretare le transizioni offensive andando in verticale. O almeno provandoci, soprattutto nella ripresa. Ha il merito di segnare il gol della speranza, il suo nono in stagione.

Fagioli 5 - Il primo squillo è il suo e Radu si salva a mano aperta. Ha qualche buona intuizione, ma ci si ferma anche lui alle buone intenzioni e al compitino. Ma non può certo bastare. Colpevole sul secondo gol di Oristanio.

Gosens 5,5 - Non è esplosivo come al solito, complice anche la super usura dell'ultimo periodo. Stringe i denti, ma il serbatoio segna pericolosamente rosso e si vede. L'impegno non manca. Dall'85' Parisi.

Ndour 5 - Posizione inusuale e lui cerca di adattarsi alla necessità. Bel guizzo a fine tempo, quando sfiora l’incrocio con un bel tiro a giro. Si vede però che è un ruolo (sottopunta) dove ma mal si adatta e le difficoltà escono tutte alla distanza. Dal 63' Folorunsho 6 - Almeno ci mette vivacità e aggressività in un momento di anonimato collettivo.

Beltran 4,5 - Per grinta e impegno il voto sarebbe ben altro. Nel calcio non bastano solo applicazione e aggressività. Ci vuole concretezza. Ha sulle spalle tutto il peso dell’attacco viola e lo accusa. Giallo pesante: era diffidato.

Allenatore: Palladino 4,5 - Quando mancano tanti attori protagonisti c’è bisogno che anche dal timoniere arrivi la scossa giusta, insieme alle motivazioni e alla voglia di reagire dopo una delusione. Perché se manca la qualità, non può essere assente ingiustificata l’aggressività e la grinta. Lascia perplessi l’esclusione dall’inizio di Aldi, uno dei pochi a verticalizzare. Ndour come sottopunta non convince.