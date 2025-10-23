Vienna, la gara della svolta. Pioli difende il suo gruppo: "Siamo uniti e lavoriamo. Sento dire troppe falsità»

Stefano Pioli non ci sta e decide di bloccare sul nascere le voci che serpeggiano da qualche giorno. "Sono tutte falsità. Ma vi pare che se qualche giocatore ha qualcosa da dire al mister io gli dico di no? Siamo tutti uniti, ci mancano i risultati e stiamo lavorando per ottenerli. Vogliamo dare soddisfazione al club e ai tifosi. Le critiche nei miei confronti sono lecite, invece non trovo corretto andare a cercare altre motivazioni rispetto a come giochiamo. Ogni volta che si perde si dice che lo spogliatoio è disunito. Non è così". Messaggio chiaro, arrivato dalla pancia dell’Allianz Stadion. Il tecnico gigliato poi entra dentro il momento della sua squadra. "Abbiamo iniziato al meglio il girone e far bene qui significa sistemarci in classifica. Il campionato è un’altra storia ma ora conta la Conference".

L’analisi si sposta sul piano tattico. "A tratti giochiamo bene, da squadra e alla pari contro squadre di livello. Dobbiamo giocare da squadra anche nei momenti difficili della partita. Il gol subito in dieci contro il Milan è un campanello d’allarme, dovevamo avere più attenzione e essere più squadra. Questo è l’aspetto da migliorare ma siamo tutti compatti e sono sicuro che ne verremo fuori. Qui dobbiamo fare bene perché in Europa giocano tutte con molto ritmo, ci sarà un bell’ambiente e una bella intensità, ce la metteremo tutta per fare un risultato positivo. Poi ci ributteremo nel campionato che è la priorità".

Alessandro Latini