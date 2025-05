Vincenzo Italiano torna al Franchi: attesa accoglienza dai tifosi della Fiorentina

Il tormentone della settimana si è acceso negli ultimi giorni, da quando Vincenzo Italiano ha alzato la Coppa Italia sotto il cielo di Roma. Una beffa per i suoi ex tifosi della Fiorentina, pronti ad accoglierlo questa sera al Franchi. Il clima che troverà Italiano è difficile da prevedere. A livello di tifo organizzato non è trapelata alcuna direttiva, gli oltre 20.000 fiorentini sugli spalti reagiranno di pancia quando lo vedranno sbucare dal sottopassaggio. Le polemiche dell’andata hanno dato noia a diversi. L’esultanza smodata, la lite mediatica con Pradè. Tutto parve eccessivo e fuori luogo perché Raffaele Palladino stava vivendo le ore più difficili della sua vita per la perdita della madre. Poco tatto, Italiano provò a spiegarsi ma la ruggine è rimasta. Fino alla notte dell’Olimpico, quando il primo pensiero dopo aver sollevato la coppa è stato per Joe Barone e la sua famiglia. Possibile però che chi ha fatto la corsa per comprare il biglietto nel Parterre di Tribuna dietro la sua panchina possa avere qualcosa da dirgli. Di fatto non una novità: celebri le battaglie verbali di Italiano con i tifosi del Parterre durante i suoi anni in viola. Di contro, almeno a livello web e social, diversi sondaggi hanno visto vincere l’opzione contraria: ovvero un’accoglienza fatta di applausi. Sensazioni contrastanti, insomma, da soppesare in una serata dove per i tifosi della Fiorentina conterà anche altro.

Al di là di Italiano, il popolo viola è arrivato con evidente malumore alle battute finali della stagione. Il successo in Coppa Italia del Bologna ha accentuato il nervosismo. Vincono tutti tranne noi, è un po’ il pensiero che serpeggia da qualche giorno anche fra i ragazzi della curva. La sensazione di aver gettato alle ortiche un’altra annata dà fastidio. Eccome se dà noia. L’input è quello di aspettare la fine della stagione per tirare le somme, ma è chiaro che stasera per continuare ad alimentare la fiammella della speranza europea serva solo la vittoria. Non dovesse arrivare il malcontento e la contestazione dilagherebbero subito perché a quel punto la trasferta di Udine sarebbe totalmente inutile.

Alessandro Latini