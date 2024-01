Viola, affari in quattro mosse. Pressing su Vargas e Ngonge. Barak e Brekalo pronti al via

L’incrocio Supercoppa-mercato promette scintille. Sul campo, ovviamente, ma anche al tavolo degli affari. La Fiorentina apre infatti le ultime due settimane riservate ad acquisti e cessioni con almeno un paio di operazioni in entrata e altrettante in uscita, da monitorare con grande attenzione.

Gli acquisti. La caccia all’esterno offensiva è iniziata a Capodanno e l’altalena di sensazioni relative a Ngonge (Verona) continua il suo saliscendi. Di sicuro, la situazione è in movimento, ma il prezzo di inizio 2024 non è sceso: servono 12 milioni. La Fiorentina si è rifatta avanti. Vargas dell’Ausburg? In Germania hanno fatto sapere che con una proposta di 8 milioni (più un bonus) si può fare. La Fiorentina ha preso nota e magari è pronta a sferrare la mossa definitiva.

Capitolo centravanti. Se la Fiorentina dovesse decidere di cambiare (e quindi girare altrove Nzola), la pista che convince di più Italiano e la società è quella che porta a Kean. La Juve non ha problemi a intavolare una trattativa con i viola anche se l’operazione Kean sarà ’puntellata’ da molti paletti (dal rinnovo del contratto del giocatore, al riscatto non obbligatorio e via dicendo). Sicuramente più semplice trattare Belotti con la Roma o Simeone con il Napoli. In stand by, Dia (Salernitana).

Le cessioni. Attenzione agli sviluppi, anche in tempi brevi, dell’operazione Barak-Napoli. I passi in avanti nella direzione del sì all’affare sono tanti e anche la differenza fra domanda e offerta si sta riducendo. A 10 milioni si può chiudere, magari ’spezzettando’ la cifra con un il pagamento di un prestito oneroso e il riscatto (obbligatorio) a giugno. Nella direzione Napoli-Firenze, occhio a Demme. In uscita anche Brekalo che dopo la Supercoppa incontrerà la Salernitana.