Viola, la partita maledetta. Stessa gara, stesso arbitro. Si ripartirà dal 16° minuto. Ma i nuovi non ci saranno

Sarà una partita strana, che comincerà al 16’ del primo tempo con una rimessa laterale in favore della Fiorentina all’altezza della panchina viola sotto la Tribuna. Dal primo dicembre al 6 febbraio, poco più di due mesi dopo qualcosa è cambiato ma negli occhi quell’azione è sempre nitida. Palla che esce, guardalinee che non sbandiera. L’azione prosegue e Lautaro Martinez batte De Gea. Controllo Var in corso, Doveri (designato anche per il recupero di giovedì) che fa segno con le mani di riprendere con la rimessa laterale. Sono gli istanti prima del crollo a terra di Edoardo Bove.

In quel momento la gara fu interrotta e cominciò una serata molto diversa alla quale seguirono giorni di apprensione. Partita prima sospesa, con le squadre incredule verso il tunnel degli spogliatoi, poi definitivamente rinviata con la comunicazione dello speaker agli spettatori. Un lungo applauso di incoraggiamento per Bove e tutti tornarono a casa.

Si riprenderà appunto da lì, senza provvedimenti disciplinari (Doveri non ammonì nessuno) e sul punteggio di 0-0 (nel corso della serata qualche dubbio rimase sul risultato). Noto il fatto che non potranno giocatore i calciatori tesserati dopo quel primo dicembre. Palladino dovrà fare a meno di tutti gli acquisti di gennaio, che potrà invece schierare lunedì a San Siro.

Gli abbonati e chi aveva acquistato il biglietto (e nel frattempo non ha chiesto il rimborso) hanno il posto garantito per il recupero. Ieri la Fiorentina ha messo in vendita anche i biglietti restanti, per i settori destinati ai tifosi viola e anche per il settore ospiti. L’obiettivo è quello di superare i 22.000 spettatori, dato che era stato annunciato per la notte del primo dicembre. Numero però destinato a non salire di molto perché comunque già molto vicino all’attuale sold out del Franchi.

