Viola women, si riparte. Gioco, crescita, obiettivi. Ma l’inizio non sarà facile

Il successo 2-1 sul Genoa – firmato Omarsdottir e Severini – non è bastato alla Fiorentina per avanzare nel nuovo format della Serie A Women’s Cup. A frenare la viola è stata la differenza reti; così l’attenzione si è ora spostata sulla Serie A che prenderà il via nel weekend del 4 ottobre. La squadra del tecnico Pinones-Arce andrà a Napoli, allo stadio ’Piccolo di Cercola’, per affronterà le azzurre.

Debutto non semplice per le gigliate che mancano all’appuntamento con la vittoria in Campania da tanto tempo. La squadra partenopea fa suo da sempre il fattore campo, avendo raccolto in casa la maggior parte dei punti salvezza. Con la ’primissima’ davanti ai propri tifosi, le azzurre vorranno dimostrare il loro valore in campionato (quest’anno è a girone unico con 12 squadre, ndr). Sfida subito con coefficiente di difficoltà elevato, che sarà seguita da un debutto in casa altrettanto impegnativo. Il 12 ottobre, infatti, arriverà l’Inter al Viola Park e la settimana successiva l’altra milanese calcherà il prato dello Stadio Curva Fiesole. Napoli-Inter-Milan: non il miglior inizio per le viola, ma la Serie A Women’s Cup ha dimostrato che non ci saranno scontri in discesa questa stagione. Stagione che nei piani della dirigenza viola ha come obiettivo una crescita costante ed essere sempre protagonista.

Tanti volti nuovi in questa Fiorentina, a iniziare proprio dal tecnico, Pablo Jesus Pinones-Arce che è arrivato a Firenze dopo essere stato all’Hammarby, per poi affacciarsi nella Nwsl, lega americana, alla guida delle Houston Dash. Primo anno in Italia con tanta voglia di fare bene in un campionato difficile ed equilibrato come quello di casa nostra. Come detto, queste prime gara hanno sottolineato come non ci siano formazioni facili da affrontare e che mai come questa edizione ci sono tante squadre in grado di puntare ai piani alti della graduatoria. In preparazione alla prima di campionato, le gigliate affronteranno in amichevole il Sassuolo domani alle 15 al Mapei Football Center e venerdì alle ore 11.30 la Ternana allo stadio di Narni.

Per il giovanile, domani alle 15 al Viola Park amichevole della Primavera con l’Hellas Verona.

Giampaolo Marchini