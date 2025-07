Viti e l’emozione di essere a... casa: "Viola? Non mi sembra ancora vero"

Lo aveva detto solo pochi giorni fa il direttore generale viola Ferrari: "Stiamo lavorando per individuare giovani che si sentano gratificati e fieri di indossare questi colori". E Mattia Viti, a pochi giorni di distanza dal tesseramento di Jacopo Fazzini, rientra perfettamente in questo identikit. Non solo, a differenza dell’ex centrocampista dell’Empoli che è originario della Versilia, il difensore centrale è pure nato in provincia di Firenze. A Borgo San Lorenzo, per la precisione, anche se in realtà la famiglia Viti (con Mattia in testa) si è sempre considerata scandiccese. Ecco perché il classe 2002, che da ieri si è ufficialmente legato alla Fiorentina fino al giugno prossimo, non ha potuto trattenere né il sorriso né un più che spontaneo "Sono prontissimo!" quando nel primo pomeriggio ha fatto capolino presso la clinica romana di Villa Stuart, struttura dove da quest’anno la società viola si appoggerà quasi sempre per le visite mediche di idoneità.

Curiosità: Viti è partito alle 9 di ieri da Firenze, ha svolto le visite nella Capitale e poi si è subito recato al Viola Park - dov’è arrivato attorno alle 19 - per firmare il suo contratto. Un accordo, quello che riguarda il giocatore di proprietà del Nizza, che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro più una percentuale di circa il 10% sulla futura rivendita del difensore qualora la Fiorentina tra un anno decidesse di riscattarlo: uno scenario, quello della permanenza a Firenze, che Viti spera con tutto il cuore di veder concretizzato. Anche perché se la trattativa per il suo arrivo in viola si è chiusa così in fretta è anche perché il centrale ci ha messo poco a dire di no a Torino e Atalanta, che si erano informate nei suoi confronti: la priorità è sempre stata la maglia viola.

"Appena ho saputo che c’era l’interesse della Fiorentina l’ho detto subito alla mia famiglia: non mi sembrava vero e tutt’ora non mi sembra reale. È un’emozione unica essere qui: tutta la mia famiglia è fiorentina dunque per me è un orgoglio vestire questa maglia. Ai tifosi dico che ci vediamo allo stadio e che… vogliamo tutti fare una grande annata" ha raccontato Viti ai canali ufficiali del club.

Il centrale - cercato dalla Fiorentina anche nel 2010, quando allora giocava da esterno offensivo nell’Audace Legnaia e fu poi prelevato con tempismo dall’Empoli - percepirà un ingaggio di circa un milione di euro netto.

Andrea Giannattasio