Womens cup. Curmark e Faerge fermano il Como. Primi sorrisi per Pinones Arce

Comincia nel migliore dei modi la stagione della Fiorentina Femminile, che al Viola Park supera con autorità il Como nel debutto ufficiale della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che anticipa l’inizio del campionato di Serie A femminile, fissato per il weekend del 4-5 ottobre.

Le ragazze di Pablo Piñones Arce hanno messo in campo una prestazione convincente, dimostrandosi solide in difesa e concrete in attacco. A decidere la sfida sono stati i gol di Curmark e Faerge. Il vantaggio a metà del primo tempo. Brava Janogy a recuperare il pallone nella metà campo offensiva e a offrirlo a Curmark, che tira fuori un gran tiro che non dà scampo al portiere. Fin lì solo la Fiorentina in campo, vantaggio del tutto meritato. In avvio di ripresa serve una super parata di Fiskerstrand per salvare il vantaggio. Al 75’ la squadra gigliata chiude i conti. Corner di Severini, la palla carambola su Faerge che da pochi passi mette in rete. Nel finale Fiorentina in dieci per l’espulsione di Van Der Zanden.

Con questo successo, la squadra viola si porta al comando del proprio girone, grazie a una differenza reti favorevole rispetto all’Inter, vittoriosa per 2-1 contro il Genoa. Adesso la sosta, prima dello scontro diretto con le nerazzurre, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria del girone e che si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per le ambizioni stagionali della Fiorentina.

Alessandro Latini