Fischio d’inizio alle 20.30 Allo speroni. Pro Patria, il diktat di Greco: "Sacrificio e qualità». Ma Diana avverte il suo Brescia: "Guardia alta»

Questa sera, ore 20.30, Pro Patria e Union Brescia si giocano punti importanti. I padroni di casa di mister Greco sono a caccia della prima vittoria: "Ci sono determinati contesti e serate che ti aiutano a mantenere una concentrazione alta e questa partita è una di queste. Degli avversari conosciamo la forza: è una squadra molto competitiva, e il coefficiente di difficoltà sarà superiore", le parole dell’allenatore che l’anno scorso ha guidato il Frosinone in Serie B per la prima parte di stagione. "Mi aspetto una partita di grande sacrificio e allo stesso tempo mi piacerebbe vedere quei progressi che abbiamo messo in campo", ha aggiunto.

Sul fronte opposto Aimo Diana, tecnico delle ‘rondinelle’, mette in guardia i suoi, conoscendo le insidie del campo: "In passato la Pro Patria è stata una squadra molto più giovane e, per le condizioni del campo, non aggressiva. Aspettava molto, era pericolosa nelle ripartenze", ha ricordato. "Ora però è completamente diversa, più esperta: sta crescendo, mi aspetto che risalga in classifica".

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Giudici, Ferri, Di Munno, Orfei, Dimarco; Mastroianni, Udoh. All. Greco.Union Brescia (3-5-2): Gori; Sorensen, Pasini, Rizzo; De Maria, Zennaro, Di Molfetta, Mercati, Boci; Spagnoli, Cazzadori. All. Diana.

Luca Di Falco